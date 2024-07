La atracción está en las atracciones de feria

Si hay algo que despierta una gran atracción y fascinación en las Festas do Verán de Ribeira, independientemente de la programación de actividades que se diseñe con conciertos, verbenas, espectáculos y otros, son las atracciones de feria que, a pesar de la coincidencia con otras fiestas, como la del Apóstol en Santiago, y que algunos se decanten por otros emplazamientos, hacen del relleno portuario un auténtico parque de atracciones, siendo el más grande de la zona, con más de 150 instalaciones, de las que unas 60 son atracciones de feria. Aunque hay algunas que son casi fijas de un año para otro, como el Saltamontes, el Boomerang, el Rock 'n' Roll, Explorer, la "V", el Barco Pirata, Break Dance, Jumanji, Supertortugas, Bufalito, Pista Disney, Tren Popof, siempre suele haber novedades y en esta ocasión serán el Martillo (Shuttle) y la Caída Libre (Crazy Tower).



En lo que no suele haber modificaciones es en la distribución de las mismas por edades. Las destinadas a los más pequeños, como son la noria infantil, casa o pista de bolas, pista americana de juegos, camas elásticas, tirachinas, coches infantiles, tiovivos, scalextric ya la noria infantil, entre otras, se ubican en las inmediaciones del varadero y del acceso al muelle comercial, mientras que según se avanza por la fachada marítima hacia la rotonda de la Amas de Casa, van cambiando las edades, siendo las que se ubican en el tramo final las destinadas a los mayores, entre las que se anuncian las ya indicada, pero también habrá pista de karts y cabina virtual con imágenes en 3D, que no falta en los últimos años. Además, también son numerosísimos los puestos de venta de diferentes tipos de artículos y barracas con juegos diversos en las que se pueden obtener premios, tales como la tómbola, disparo con escopeta de balines o dardos a palillos o globos, pesca de patos, entre otros objetos. Todos ellos se ubican en la Avenida do Malecón, en la que se eliminaron todas las plazas de aparcamiento y se redirigió el tráfico en ambos sentidos por la calzada que discurre pegada a los edificios, separando con conos ambos carriles.

Rock 'n' Roll

El martillo "Shuttle"