La Audiencia desestima el recurso de Suma Ribeira contra la sentencia que absolvió a Manuel Ruiz de prevaricación

La Audiencia Provincial de A Coruña resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por Suma Ribeira contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, y confirmando una resolución contraria a sus intereses, tras haber presentado en su momento una querella -fue admitida a trámite en mayo de 2023- contra el alcalde, Manuel Ruiz, y el arquitecto técnico Manuel Sabín por unos hechos que consideraba constitutivos de un delito de prevaricación administrativa en la contratación de ese profesional externo al Ayuntamiento ribeirense.

En su recurso, SR expresaba su rechazo al hecho de que el entonces alcalde contratase “a dedo” al referido arquitecto para informar sobre urbanismo, y que prorrogase esa situación anualmente y hasta rematar su mandato "de maneira irregular e con informes desfavorables da Secretaria e Intervención Municipais", y que subrayaba que para ellos era "inaceptable". Desde dicha formación política señalaron que entonces entendían, y siguen haciéndolo ahora, "que non debiamos mirar para outro lado, e que tíñamos obriga democrática e legal de denunciar o que consideramos (con abundantes precedentes xudiciais en tal sentido) unha presunta ilegalidade grave".



Desde Suma Ribeira destacaron de la resolución de la Audiencia Provincial coruñesa que el juzgado de instrucción "deixou transcorrer o prazo de doce meses de que dispoñía para tramitar a investigación sen acordar a tempo a súa prórroga, o que impediría proseguir co solicitado no recurso de apelación, e que afectaría e beneficiaria ao exalcalde, agora aforado". Y añade que, a pesar de lo anteriormente señalado, la Audiencia Provincial "entra a analizar o caso, entendendo que 'no pueda considerarse delictivo orillar la estricta legalidad, ante las consecuencias que el estricto seguimiento de esta podría generar al servicio público' -Urbanismo- que, confirmando teses da defensa, asumiu que estaba colapsado".

Consideración de irregular

Suma Ribeira sostiene que, a pesar de que la situación puede considerarse irregular, la jurisdición penal debe reservarse a los casos 'que infringen notoriamente los principios constitucionales de una Administración en un Estado democrático, esto es, cuando se vulneran abiertamente los principios constitucionales de imparcialidad, de igualdad de oportunidades, de legalidad, etc., que conforman la actuación de la Administración".

"Sen querer entrar noutras valoracións sobre a resolución da Audiencia Provincial, que acatamos, consideramos necesario expresar que entendemos que non é nin debe ser labor dun concelleiro da oposición a de presumir e confiar en que o mantemento irregular da contratación dun técnico sen un procedemento axustado aos principios de transparencia, imparcialidade, mérito e capacidade teña as mesmas probabilidades de que as súas actuacións teñan credibilidade de obxectividade e imparcialidade que se ese técnico fose debidamente contratado", sostienen desde SR.

Y Suma Ribeira concluye considerando que "a utilización de mecanismos legais dispoñibles, que en situacións xustificadas poden realizarse sen moita demora, posibilitan e potencian que a información técnica na que se deben amparar as decisións do goberno municipal sexa e pareza independente, imparcial e baseada en idénticos criterios para todas as persoas administradas".