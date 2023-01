El auditorio rianxeiro acogerá hoy el preestreno de “A Nai” de la compañía Amorodio Teatro

La compañía Amorodio Teatro preestrenará su nueva producción titulada “A Nai” a partir de las ocho de esta tarde en la sala Arcos Moldes del auditorio municipal de Rianxo, mismo espacio en el que sus componentes estuvieron ensayando y preparando esta obra de hora y media de duración dentro del programa municipal de “Residencias escénicas”. Sobre las tablas de escenario rianxeiro se subirán la actriz arousana Alba Nogueira, junto a sus compañeros de reparto Javier Castiñeira, de Monte Alto-A Coruña; Carmen Facorro, de Vila de Cruces; y Raquel Velasco, de la localidad segoviana de Adrados, que unieron sus caminos en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia y donde las inquietudes sociales de su generación los llevaron a plasmar esta sinergia teatral, que arrancó hace un par de años con la función “Reino da extinción”.



“A Nai”, actividad con la que se ponen en marcha los Actos Castelao, y que cuenta con la dirección de Marián Bañobre, a la que acompaña un equipo técnico integrado por Laura Porto (dramaturgia), Violeta Martínez (iluminación), As dúas e punto (escenografía) y Raquel Crespo (vestuario), es un viaje en el tiempo que explora la posibilidad de ser mejores personas en tiempos de degradación moral, y lo hace a través de las hermanas Lola, Julia y Amparo Touza, y sus hazañas como salvadoras de medio millar de personas durante el Holocausto. La obra utiliza la memoria como tren, en el que se viaja entre el pasado de esas tres mujeres y el presente y futuro en la búsqueda de un modo de ser y actuar que permita mejorar el mundo de las futuras generaciones.



Desde la compañía Amorodio indican que “unha persoa non morre ata que o seu recordo esmorece no derradeiro corpo que a lembra. Hoxe espallamos o recordo de Lola, Julia e Amparo Touza para manter vivas a esperanza e a loita. Traspasamos a testemuña. Resistimos. Por todas as Loliñas que virán”. Respecto a Amorodio, sostiene que es “unha contradicción en si mesma”, porque señala que siempre se le está dando valor al exterior mientras se desacredita el interior. “Pretendemos cambiar este sentimento, para que antes de sentir nostalxia podamos darnos o valor que a historia non nos permitiu representar. Somos moito máis que unha paisaxe, unha boa inundación ou unha verbena”, indican desde el grupo gallego emergente de teatro, pero dejando abierta la respuesta a la pregunta de “¿quenes somos realmente?”.