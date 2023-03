El auditorio de Rianxo ofrece hoy un concierto de música antigua del santiagués Pablo Sanmamed

Promovido por la Diputación de A Coruña para celebrar el Día Europeo de la Música Antigua, la sala Arcos Moldes del auditorio municipal de Rianxo dará cabida mañana, a las ocho y media de la tarde, al concierto “Ben Vennas Maio”, del músico y compositor compostelano Pablo Pérez Sanmamed, que estará acompañado de Elena Tarrats (voz), Begoña Olavide (voz y salterio), Xurxo Varela (voz y viola de gamba), Iago Mourinho (piano) y Chus Pazos (batería). Las entradas gratuitas se podrán retirar en taquilla desde media hora antes de la actuación. En palabras, del propio artista, este espectáculo es “un camiño aberto ás Cantigas de Alfonso X a través de dúas linguaxes que se encontran: as da música medieval e do jazz”.



En este proyecto, editado por aCentral Folque en formato vinilo, la música confluye con otras propuestas artísticas: as que ofrecen las fotos de Eutropio Rodríguez y la creación literaria de Alba Cid. “Música, texto e fotografía -explica el compositor- presentan entidade propia ao tempo que dialogan dos temas centrais do disco: as cantigas, o maio, a primavera e a muller”. Además, la libertad compositiva y de ornamentación son dos máximas de la propuesta de “Ben Vennas Maio”. El público asistirá a la interpretación de 9 cantigas de la autoría de Alfonso X, reinterpretadas y, en algún caso, musicadas para la ocasión. “Estas cantigas ofrecen patróns rítmicos moi ricos que cobran outra dimensión ollados desde a cultura do jazz. No plano literario, os textos escollidos achegan puntos de vista que a miúdo sorprenden: é o caso de ‘Non ven al maio’, una cantiga que ofrece unha aceda crítica aos excesos dos poderosos”, destacó Sanmamed.