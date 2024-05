Augas de Galicia inició los trabajos de conservación y mantenimiento del río Te a su paso por Rianxo

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, inició hoy una serie de actuaciones de conservación y mantenimiento en el río Té, en las zonas interurbanas, a su paso por Rianxo. Las labores programadas dieron comienzo en un tramo de cerca de siete kilómetros que discurre entre las parroquias de Santa Baia do Araño -donde posteriormente se actuará en un tramo de algo más de un kilómetro en el regato de O Batán-, Santa María de Asados y San Salvador de Taragoña.

Esos trabajos consisten en la retirada de árboles y biomasa presente en el canal fluvial para evitar atoramientos, así como una roza selectiva de arbustos con la finalidad de reducir su competencia con las especies arbóreas propias del bosque de ribera. Las acciones previstas, que ya le fueron comunicadas al Ayuntamiento rianxeiro, se prolongarán durante aproximadamente un mes y se realizarán mediante la aplicación de herramientas manuales, el uso de motosierras y rozadoras con apoyo de tractores y un camión.

Una vez rematen las obras programadas por el organismo de cuenca autonómico, este tramo del río Té quedará liberado de parte de la maleza existente, posibilitando así una circulación fluida de sus aguas. Desde Augas de Galicia señalan que está desarrollando este tipo de acciones "no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa e nas súas zonas de acceso e protección".

Además, precisa que en este caso se trata además del mantenimiento de una zona catalogada como de alto riesgo potencial significativo de inundación. "O obxectivo é avanzar e mellorar os leitos fluviais para favorecer as condicións naturais do ecosistema dos ríos actuando nas áreas nas que a Xunta ten competencias, fóra das tramas urbanas fluviais de responsabilidade municipal", precisaron desde dicho ente autonómico.