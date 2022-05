La ausencia de facultativos pone en jaque la atención en los centros de salud de O Barbanza

El sindicato CIG denuncia la “insufrible” situación sanitaria en los centros de salud de los concellos de O Barbanza y advierte de que si no se pone solución a las ausencias de los sanitarios, habría que cerrar temporalmente alguno de los puntos de atención.





El portavoz de CIG Saúde en la comarca, José Manuel Sanmiguel, hizo balance ayer del estado en el que se encuentran los centros de atención primaria barbanzanos, y criticó que “a situación xa é pésima antes de que empece o verán, e se non se toman medidas xa, vaise agravar coas vacacións e o aumento da poboación durante os meses estivais”.





Preocupa la falta de personal en los centros de salud de Ribeira, que de los 9 facultativos, cuenta con cuatro ausencias en el centro base, a la que se suma una en el consultorio de Aguiño y en el de Palmeira no hay médico. “É un caos, os compañeiros están facendo un sobreesforzo para cubrir os cupos e atender aos pacientes”, señala Sanmiguel quién alerta de que si no se refuerza el personal, “o centro de saúde de Palmeira está abocado ao peche temporal porque non ten médico”, ya que hasta ahora, esta ausencia estaba siendo cubierta por un facultativo de Aguiño, que ahora tampoco está.





Ampliación del PAC en Rianxo

En una tesitura similar se encuentra el centro de salud de Rianxo, con cinco bajas de larga duración, dos en el turno de mañana y tres en el de la tarde, por lo que durante las tardes no hay médicos y tiene que ser algún facultativo de la mañana quién amplíe su horario para atender a los pacientes. “Asume as urxencias, pero non os cupos polo que a citación é mínima e moitos usuarios sufren retrasos nas súas citas”. En este sentido, desde la CIG exigen al Sergas que amplíe el horario del PAC de Rianxo a las tardes, para que los pacientes sean atendidos en “condicións dignas”.





También en Boiro hay tres médicos de baja, dos de tarde y uno de mañana, lo que supone que una sobrecarga para el personal sanitario y la paralización de las agendas. Y en mejor situación está el centro de salud de A Pobra do Caramiñal en el que actualmente solo hay una ausencia de tarde sin cubrir.





Dimisión de la gerencia

“Denunciamos a xestión nefasta da xerencia. Somos conscientes de que hai poucos médicos, pero é que as condicións que se lles ofrecen son pésimas e os poucos que hai vanse a outros sitios con condicións mellores e postos estables”, manifiesta la CIG. Asimismo, el responsable de Saúde critica la “incompetencia da xerencia, que tira pelotas fóra e fai que todo o peso recaia nos coordinadores dos centros, que xa non poden facer máis”. Por ello, solicita la dimisión de la gerencia del área sanitaria Santiago-O Barbanza “a ver si hai alguén que o faga un pouco mellor”.





El portavoz de la CIG, José Manuel Sanmiguel confirma que “os traballadores están en pé de guerra e moi cabreados. A situación é moi grave porque si esto sigue igual, hai que pechar centros e a xerencia non está facendo o seu traballo. Os usuarios de O Barbanza teñen o mesmo dereito a ser atendidos como en outras áreas de Galicia”, concluye.