Avisan en Ribeira de un herido en accidente de tráfico, pero se trataba e una víctima de una agresión

Un particular alertó poco antes de las nueve y media de la noche del domingo al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia sobre lo que creía que era un accidente de tráfico, con una persona herida en la rotonda situada junto a la residencia de mayores de Ribeira, en la zona del Malecón, en donde indicaba que se había producido una salida de vía, y que el vehículo supuestamente implicado estaba obstaculizando la calzada.





Desde el 112 se informó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó una ambulancia, que finalmente fue anulada; a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y los Bomberos del parque comarcal de Ribeira, que no acudieron al no ser necesario, y a la Policía Local, que acudió con una patrulla. Los agentes municipales pronto comprobaron que no se trataba de un accidente de tráfico, sino que, al parecer, se había registrado una pelea entre dos conductores de dos vehículos que se detuvieron en la zona portuaria, uno de los cuales huyó tras golpear al otro, que presentaba herida en la cara.





La víctima decidió acudir por sus propios medios al centro de salud, que se ubica en las inmediaciones del lugar de los hechos, para recibir la asistencia médica que precisaba, y tenía previsto acudir posteriormente a la comisaría a presentar denuncia contra su agresor.