El Ayuntamiento de Boiro rechaza la implantación de Altri en Palas de Rei y presenta alegaciones al proyecto

El Ayuntamiento de Boiro expresa su total rechazo a la implantación de una "macrocelulosa" en Palas de Rei y presenta alegaciones, que esta mañana firmó el alcalde, José Ramón Romero, al proyecto que "de llevarse a cabo -señala-, afectaría directamente aos bancos marisqueiros e pesqueiros da Ría de Arousa, principal sustento económico do municipio de Boiro e da nosa comarca". En relación al anuncio realizado por la Consellería de Industria respecto al proyecto que la empresa Greenfiber SL pretende desarrollar en la referida localidad lucense y las modificaciones efectuadas desde la presentación inicial del proyecto para una fábrica de textil ecológica "e que mudaron ata converterse nunha empresa de elaboración de celulosa, o Concello de Boiro amosa o seu total rexeitamento á implantación desta industria e do seu abastacemento e vertido ao río Ulla", señaló el mandatario boirense.

Desde la Administración local boirense señalan que para su funcionamiento dicha industria requerirá una gran cantidad de agua, energía y eucaliptos, "o que afectará de maneira negativa á paisaxe da comarca da Ulloa e a todos os concellos bañados polo río Ulla ata a súa desembocadura na Ría de Arousa". "Máis do 65% da auga empregada pola industria volvería ao cauce do río, tratada con químicos, o que afectaría de xeito directo á calidade das augas da ría de Arousa, aos bancos marisqueiros da zona e ao principal sustento económico da nosa comarca que é o mar", precisaron desde el Ayuntamiento de Boiro. Por ello, y ante lo que considera que serían unas "consecuencias gravísimas" que tendría la instalación y funcionamiento de Altri en Galicia, la Administración local de Boiro reiteró su total rechazo a la implantación desta industria promovida por Greenfiber SL, y reclama un plan integral para la Ría de Arousa que incluya la regeneración de los bancos marisqueros, su saneamiento integral y un control de los vertidos, "así como a regulación e publicidade no protocolo de desencoros", subrayó.