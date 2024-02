Ayuntamiento y colectivos de Rianxo suman esfuerzos para ofrecer una amplia programación de Carnaval

El Concello rianxeiro hizo pública la programación del Carnaval, que comenzará el 9 de febrero y se prolongará hasta el sábado 17, y en la que cuenta con la implicación de las asociaciones de vecinos de O Araño, Festival Rock in Rian, Virxe do Carme y Campo Maneiro y la comisión de fiestas de Taragoña. En la primera jornada tendrá lugar desde las 22.00 horas en la carpa de la Praza Castelao el evento “Entroido Made in Jalisia”, con concurso de disfraces y la actuación musical de The Cuncas y de Bruno Dee Jai.



Al día siguiente y en el mismo espacio habrá sesión vermú con el grupo Mar d’Arousa, bingo con premios para los ganadores y música con DJ Jalaiko (18.00) y por la noche un concurso de disfraces de grupo, con premio de una cena, y música con Mar d’Arousa y DJ Matrek. Ese día también habrá en Leiro una “Andaina Choqueira” por la mañana y luego se servirá un cocido en el centro cultural Vicente Vidal, mientras que en O Araño se celebrará una fiesta de Carnaval con premios por categorías, además de servirse filloas y habrá animación con la charanga Vila de Noia.



En la carpa de la Praza Castelao tendrán lugar el domingo 11 los espectáculos “Que curioso” del Mago Noel (17-00) y “Peor imposible” de Peter Punk (18.00) y música con DJ Jalaiko (19.00) y puesto de gofres y filloas, sorteo de regalos entre los disfrazados; los días 12 y 13 habrá hinchables, talleres y juegos, y además el martes 13 se celebrará la “Festa Infantil Fabeleira”; y el miércoles 14 será el Enterro do Toribiño, con salida a las 20.00 y quema en la zona portuaria. Y, por último, en Campo de Pazos habrá desde las 16.30 desfile de carrozas acompañado de los grupos Estróupele y Lusco e Fusco y posteriormente un concurso con premios a las tres mejores -la cuarta posiblemente reciba, como en años anteriores, una cesta con productos típicos de Carnaval-, para luego celebrarse la parodia del Luar (20.00 horas) y una verbena desde las 22.30 horas amenizada por la orquesta Metrópolis y DJ & Sound Iván.