El Ayuntamiento de A Pobra compra por 148.000 euros la Casa da Cadea

"Para min é unha enorme alegría anunciar hoxe a compra da Casa da Cadea, un edificio civil emblemático de finais do século XVIII que serviu como casa consistorial e posteriomente como cárcere". Con estas palabras se expresó este mediodía el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, después de que el Ayuntamiento cerrase el acuerdo para que ese inmueble que, además de la fachada, ocupa una superficie de 230 metros cuadrados y con edificabilidad en dos plantas, pase a ser de titularidad municipal por un importe que ascendió a 148.000 euros. El primer edil manifestó que desde que se puso a la venta, para la Administración local fue un a "prioridade" iniciar las negociaciones para adquirir la Casa da Cadea y destacó que fue la concejala de Cultura, Patricia Lojo, la que las inició "e meparece de xustiza que estea hoxe aquí compartindo este momento emocionante, porque ademais foi ela a que conseguiu a partida municipal da que puidemos facer uso agora para concretar a compra.

"Estamos pensando en diferentes posibilidades para darlle un destino á Casa da Cadea, que ten que manter ese nome, que está vencellado á historia da Pobra do Caramiñal. A min, persoalmente, gustaríame dedicalo a Museo da Historia Local", dijo Vidal. El mandatario indicó que A Pobra ya tiene el Museo Valle-Inclán, que es una referencia dentro de los museos de la comarca y de Galicia, pero agregó que lo que él propone "é necesario pola importancia de que a xente coñeza a súa historia. A Pobra non é rica só en patrimonio, senón tamén en historia". El alcalde manifestó que hay muchas piezas "que están desperdigadas en museos doutros lugares de Galicia" y precisó que sería interesante que, aunque en muchos casos no sean piezas originales, que se exhiban réplicas o reproducciones, "e a xente do pobo poda coñecer esa historia que forxaron os nosos antepasados".

Por su parte, Patricia Lojo, declaró que después de dar este paso "histórico, tan importante" de la compra de la Casa da Cadea, "que non se conseguiu ata que chegou José Carlos Vidal á Alcaldía, aínda que xa se tiña a partida orzamentaria" con el acuerdo del Ejecutiuvo local anterior para aumentar el Patrimonio de A Pobra, "o traballo que nos queda, co compromiso do Goberno co Patrimonio do noso pobo, agora hai que conseguir os medios para levar a cabo aún dos proxectos que ten na súa mente o alcalde". En este sentido, la concejala de Cultura indicó que tendrán que ir a distintas administraciones con un proyecto más en firme: "Agora que o edificio é do Concello, a ver o que podemos conseguir e nos axuden a desenvolver ese proxecto". El regidor local apostilló que "é moi emocionante para nós devolver este edificio a todos os pobrenses, pois a partires de agora é seu, é noso", y añadió que "a forma de protexer o Patrimonio é mercalo, que sexa da nosa propiedade e non se poda especular con él".