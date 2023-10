El Ayuntamiento de Ribeira comprará en el comercio local los materiales de trabajos de jardinería

La Concellería de Servizos Municipais de Ribeira anuncia que comenzará a comprar en el comercio local todos los materiales necesarios para la realización de los trabajos de jardinería que lleva a cabo la correspondiente brigada municipal. “Apostamos polo comercio local co propósito de fortalecer a economía no noso municipio”, explicó la edila Tania Redondo, quien agregó que “seguimos a traballar para ofrecer un servizo de calidade no mantemento de tódalas áreas verdes municipais”.

Desde el Ejecutivo local precisaron que al adquirir en el comercio local se disminuye la necesidad de transportar productos desde distancias alejadas, "o que reduce a pegada de carbono asociada ao transporte e contribúe á preservación do medio ambiente". De igual modo, la concejala de Servizos Municipais precisó que la decisión adoptada supone "un investimento no futuro sostible e próspero da localidade”.