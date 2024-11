El Ayuntamiento de Ribeira debe pagar 473.065 euros a Viaqua a causa de la revisión de precios del agua desde 2021

El Ayuntamiento de Ribeira deberá pagar un total de 473.065 euros a la empresa Viaqua a causa de las revisiones extraordinaria y ordinaria de precios del agua y atrasos desde el año 2021 hasta la actualidad, y también teniendo en cuenta la modificación del contrato de gestión, mediante concesión administrativa, de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento municipales. Estos fueron dos asuntos que se debatieron y que se aprobaron ayer por unanimidad por parte del pleno de la corporación municipal en sesión aplazada del pasado lunes debido al fallecimiento del padre del primer teniente de alcalde, Vicente Mariño.



La concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, explicó que la referida modificación del contrato -su aprobación inicial se había producido el pasado 27 de mayo por parte del pleno de la corporación municipal- provocó un saldo a favor de la Administración local por importe de 433.657 euros debido a las múltiples variaciones que se produjeron en el documento suscrito en el año 2010, debido a instalaciones que pasaron a depender del contrato de gestión de las depuradoras de Couso y Corrubedo, y de las actuaciones que se llevaron a cabo y que afectaron a los costes económicos que estaban suponiendo dentro de las variables recogidas en el contrato con Viaqua, que en un primer momento, en la firma que tuvo lugar en mayo de 2010, se denominaba Aquagest, y que en diciembre de 2013 tuvo lugar el cambio de titularidad del mismo.



De esta manera se eliminaron bombeos, como los de As Carolinas, Cerqueiras, Artes y Castiñeiras, que pasaron a ser gestionados con la EDAR de Couso, así como la modificación de varios aspectos de la depuradora de O Touro, como es el hecho de que dejó de tratar aguas residuales domésticas para hacerlo únicamente con las industriales procedentes del polígono de Xarás, en donde ya cuentan con un pretratamiento. Igualmente, se eliminaron los bombeos de Listres y Os Areeiros y de la EDAR de Bretal, y se incorporaron otros nuevos que se fueron haciendo pero que no se recogían en el contrato, como son dos en Oleiros y otros tantos en Sobrido, uno en la aldea de Frións, el de Xarás Industrial Pedra Pateira.

De igual modo, se congtemplan los bombeos que se instalaron en Vixán, Reiriz-Olveira, interior del puerto, Teira, Rúa Habana, Travesía Rúa da Cerca y casa rural de Artes, además de uno en Muiños, junto el lavadero de Portochouzo que, pese a que aún no está operativo, se prevé que lo haga en breve al estar sólo pendiente de la conexión eléctrica. La empresa concesionaria presentó alegaciones en las que solicitó que se incluyesen otras instalaciones -bombeos-, pero no se incluyeron pues todavía no se terminaron las obras.



Pouso Maneiro indicó que el referido saldo a favor del Ayuntamiento se vio sensiblemente modificados debido a la aplicación del reequilibrio económico del contrato suscrito con Viaqua, con las revisiones de precios desde el año 2021 hasta la actualidad, teniendo en cuenta que la tarifa media pasó de 0,52 a 0,60 euros por metros cúbico. Tal es así que el referido saldo a compensar a favor del Ayuntamiento ha pasado a ser de 473.065 euros en concepto de atrasos a favor de Viaqua, aunque la edila ribeirense de Economía e Facenda indicó que en el presupuesto aprobado para el presente ejercicio económico están consignadas las partidas para hacer frente a ese desembolso. Sin embargo, no todo ello deberá abonarlo este año, pues ahora le corresponden 289.616 euros, mientras que los restantes 183.449 euros correspondientes a 2024 corresponde pagarlos a mediados del próximo año.