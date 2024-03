El Ayuntamiento de Ribeira decreta dos días de luto oficial por el crimen machista de Palmeira

La corporación municipal de Ribeira celebró este mediodía un pleno extraordinario y urgente en el que giardó un minuto de silencio y acordó decretar dos días de luto oficial por el crimen machista registrado en la tarde de ayer en Palmeira y, a través de una declaración institucional, condenó esos hechos y se dirigió a los ciudadanos "con profundo pesar e consternación" para denunciar enérgicamente ese caso. "Expresamos o noso máis sentido pésame á familia e amizades da vítima, así como a nosa solidariedade e apoio incondicional nestes momentos tan difíciles. Unímonos ao clamor xeneralizado de repudio cara a calquera forma de violencia de xénero e reiteramos o noso compromiso firme na loita contra esta secuela social que segue cobrándose vidas e xerando un profundo sufrimento", recoge dicho documento.



Durante la lectura de dicha declaración institucional por parte del alcalde, Luis Pérez Barral, a la que asistieron trabajadores municipales y vecinos, se pudo escuchar la consideración de que "é fundamental lembrar que a violencia machista é unha violación dos dereitos humanos, unha manifestación da desigualdade e unha grave problemática que require da acción conxunta de toda a sociedade para a súa erradicación". De igual modo, desde el Ayuntamiento ribeirense reafirmaron su compromiso con la promoción de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres, así como con la implementación de medidas efectivas para prevenir y combatir la violencia machista en todas sus formas. "Exhortamos a toda a comunidade a sumarse a esta causa e a traballar de maneira conxunta para construír unha sociedade máis xusta, igualitaria e libre de violencia de xénero", recoge esa declaración.



Ese documento concluye indicando que "non podemos permitir que máis vidas se perdan por mor da violencia machista" y añade que "en memoria da vítima e en solidariedade con todas as mulleres que sufriron ou sofren violencia de xénero, renovamos o noso compromiso e a nosa loita incansable ata lograr un mundo onde todas as persoas poidan vivir libres e seguras". por último, se invitó a los vecinos a sumarse a la concentración de repulsa por dicho crimen machista, que tendrá lugar en la Avenida do Malecón, a la altura del edificio de Capitanía Marítima de Ribeira.