El Ayuntamiento de Ribeira inicia el reparto de los composteros domésticos entre los 240 vecinos solicitantes

El Ayuntamiento de Ribeira inicia el reparto de los composteros domésticos entre los 240 vecinos que ya los solicitaron. Así lo dio a conocer esta mañana la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, en la nave municipal del servicio de limpieza y recogida de basura, ubicada en el lugar de A Fieiteira, y que gestiona la empresa Urbaser, que estuvo acompañada de Silvia Calaza, representante da empresa de gestión ambiental Ancaria, que se encargará de realizar la entrega de ese tipo de recipientes. En ese acto tuvo lugar la entrega de los primeros 140 de los 300 composteros encargados y que se van a repartir.



La edila, que disculpó la ausencia de su compañera de Servizos Municipais, Tania Redondo, por tener que atender otros compromisos, detalló que esos composteros “vanse a repartir de forma individual e imos a chamar un por un, segúndo a data de rexistro, para entregalos persoalmente en cada domicilio solicitante, cando tamén se lle informará polo miúdo do funcionamento do mesmo”. Antía Alberte hizo referencia a “que hai persoas que o solicitaron máis dunha vez, o cal pode ser un erro á hora do trámite en liña, pero en principio, imos a repartir un por cada domicilio, si despois vemos que sobra algún se habilitará a fórmula para repartir un segundo, pero penso que polo tamaño e volume dos composteiros é suficiente cun só a nivel doméstico".



Alberte también dio a conocer que se entregarán folletos informativos junto con la aportación del compostero y agregó que si los usuarios lo demandan se realizará una charla informativa. Desde la Administración local indican que con esta acción se pretende que a largo plazo se reduzca el residuo total, por lo que supondrá un menor coste del servicio de recogida de basura para los vecinos. Alberte también resaltó que el compostaje doméstico es una forma muy útil en la que emplear esos residuos "que son ouro para as nosas hortas" y que piensa que tienen que provechar la suerte de contar con tantas parroquias rurales en las que utilizar "ese material que é moi valioso".