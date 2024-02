El Ayuntamiento de Ribeira pondrá a la venta el 14 de febrero las entradas para la comida de los mayores del 25

Después de que el pasado 25 de enero este periódico desveló que la comida anual de los mayores de 55 años y jubiladas de Ribeira se celebrará el 25 de febrero en el pabellón polideportivo de A Fieiteira y que el menú será el típico de Entroido, con lacón con grelos y dulces típicos de esa época, además de que se servirán tres mariscos -camarones. cigalas y buey-, desde el Ayuntamiento de la capital barbanzana dio a conocer nuevos detalles, como que las 870 entradas para asistir se pondrán a la venta al precio de 16 euros cada una el día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, en la Ofician de Atención Cidadá del consistorio ribeirense, actualmente situadas en el auditorio municipal, y el pago se podrá realizar mediante tarjeta bancaria o con carta de pago para llevar al banco. Además, se indicó que, como en años anteriores, habrá disponibilidad de menús especiales para personas intolerantes o con problemas de alergias a determinadas comidas, alimentos o ingredientes. Igualmente, como es tradición, los actos de ese encuentro de confraternidad arrancarán a las doce del mediodía con una misa en la iglesia parroquial de Santa Uxía, mientras que una hora después comenzará la recepción por parte de las autoridades a los participantes en el salón de banquetes en que se convertirá la referida instalación deportiva.



El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, presentó oficialmente este "agardado evento" en compañía del concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, y de los presidentes de los clubes de jubilados, como Estrella Franco Lijó (Corrubedo), Antonio Muñiz Santalla (Palmeira), Manuel Pérez Martínez (Aguiño) y Cipriano Ramallo Pérez (Ribeira). El regidor local, que indicó que los miembros de la coporación deberán comprar su entrada como cualqueir otro vecino dentro de lo que denominó reducción de gastos superfluos. destacó que este Encontro do Maior “supón unha xornada de convivencia que contribúe a fortalecer os lazos de amizade e permítenos facer unha homenaxe a todas as persoas que tanto teñen contribuído para conformar o pobo que hoxe é Ribeira”. Por su parte, Mariño de Bricio detalló que se fletarán autobuses para acudir a este evento gastronómico y social, precisando que saldrá del entorno del puerto comercial de Ribeira -junto la gasolinera- para facilitar el acceso y evitar el uso del vehículo particular debido a los problemas de aparcamiento que se puedan producir. “Ademais do xantar, haberá unha boa orquestra para amenizar a xornada da tarde”, aseguró el edil.