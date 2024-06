El Ayuntamiento de Ribeira presupuesta en 92.876 euros la organización de las cuatro próximas ediciones de la feria “Artemar”

El Gobierno local ribeirense quiere darle continuidad a la celebración de la feria artesanal y marinera “Artemar”, que se ha desarrollando con gran éxito de público en años anteriores y que, a juicio de la organización, es de gran importancia la repercusión cultural y turística que supone para la ciudad esta recreación de una época de antaño en la que toda la actividad giraba en torno a los sectores marinero y artesanal, y que considera representativa de los orígenes del municipio.

Por ello, ha decidido sacar a licitación la organización de este evento -mañana tendrá lugar la apertura de sobres con las ofertas económicas de las dos empresas interesadas-, que este año se desarrollará del 15 al 18 de agosto, con la posibilidad de prorrogarlos por los tres años siguientes y que tendría lugar del 14 al 17 de agosto de 2025, del 13 al 16 de agosto de 2026 y del 19 al 22 de agosto de 2027. El valor estimado del contrato por todo ese periodo es de 92.876 euros, lo que supone 23.219 euros por cada año.



El contrato que se sacó a licitación obliga a mantener a lo largo de los cuatro días en que se desarrollará la feria todos los puntos de venta ambulante y la ambientación temática con redes, aperos de pesca y similares relacionados con el sector pesquero y con predominio de los colores blanco, rojo y azul en los lugares donde se desarrolla la feria y en otros sitios del entorno, como la Rúa de Galicia hasta el cruce con Rúa Canarias, en las calles Ramón y Cajal, Alcalá Galiano, Campo de Marte, Diego Delicado y Mananares y las plazas Porta do Sol, de Vigo, y de Pontevedra. Igualmente debe haber animación de calle y talleres y espectáculos infantiles y otros de carácter nocturno.

Mínimo de 100 puestos

Los puestos de venta y expositores, que se podrán empezar a instalar desde tres días antes de la celebración de la feria "Artemar" y cuya cantidad mínima será de un centenar y tener una decoración similar a las calles y plazas, y las actividades complementarias se localizarán en la Praza de Porta do Sol y en el tramo peatonal de la Rúa de Galicia -desde el Cruceiro da Saúde hasta la Praza de Compostela- y proseguirán hasta la Praza de Pontevedra-Mariñeiros, en el barrio de Bandourrío. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión no se contempla que parte de las feria se desarrolle en la Praza do Concello debido a que esta ocupada en gran parte por las obras de rehabilitación y remodelación del consistorio. En los pliegos se insiste en que la temática debe ser marinera, sin que haya referencias a otras del tipo pirata, medieval, romana, celta o similar.

El organizador de la feria deberá reservar un máximo de 40 metros lineales del espacio de las calles en la que se desarrolla este evnto, o en su defecto un máximo de 15 puestos para artesanos o propietarios empadronados o con domicilio fiscal en Ribeira, y a los que se les aplicará una bonificación del 50% sobre el prezo general establecido, que no deberá ser superior a 100 euros más IVA por metro lineal en caso de que sean de los sectores de alimentación, restauración y similares y de 70 euros más IVA por metro lineal para los de artesanía, decoración, herboristería y similares. Estos puestos vinculados con la capital barbanzana también liberán cumprir con las obligaciones respecto de la decoración y vestimenta como el resto de participantes en "Artemar".

En el plego de la liciatación se recoge que en este evento se incluirán espectáculos de circo, clown, magia, fuego, malabares, música, danza, teatro y otras variedades artísticas por todo el recorrido de la feria. Y detalla que la vestimenta y atrezzo de lasompañías y artistas participantes deberá ser de temática marinera, acorde con el mercado, "non aceptándose temáticas piratas, medievais e romanas, entre outras". Y los talleres infantiles tendrán una duración mínima de tres horas el primer día y de seis días los tres restantes, distribuyéndose tanto por la mañana como por la tarde.

Espectáculos nocturnos

La empresa adjudicataria estará obligada a celebrar, al menos, dos espectáculos nocturnos al final de las cuatro jornadas, aportanto el equipamiento necesario, incluyendo luz y sonidom en el lugar que determine el departamento municipal de Festexos, priorizando las plazas Porta do Sol, de Teruel y de Pontevedra-Mariñeiros, y también deberá organiza y contratar al artista o personaje para el pregón inaugural del jueves que tendrá lugar en un espacio que está pendiente de determinar por parte del Ayuntamiento ribeirense.

En la referida Porta do Sol se reservará un espacio máximo de 150 metros cuadrados o 25 metros lineales, que estará exento del pago por su ocupación y que coordinará el departamento municipal de Festexos e Turismo, destinado a entidades y organizaciones vinculadas al sector del mar y pesquero que quieran participar de forma desinteresada en Artemar mostrando su labor. El horario obligatorio de apertura de los cuatro días será de 12.00 a 00.00 horas, con opción de descanso de 15.00 a 18.00, a excepción del primer día, cuando la apertura será a las seis de la tarde.

Los espectáculos de animación de calle, infantiles y nocturnos suelen ser algunos de los grandes atractivos de la feria artesanal y marinera I Chechu Río