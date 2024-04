El Ayuntamiento de Ribeira proyecta reordenar la plaza del Centenario y su integración con la del Concello por 1,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Ribeira encargará a 2C Arquitectos SLP la redacción del proyecto básico para la reordenación de la Praza do Centenario y su integración con la Praza do Concello para el fortalecimiento de la actividad comercial del entorno. La Administración local, que había sacado a licitación el 8 de marzo ese contrato menor por 18.029 euros, con un plazo de ejecución de un mes y medio, se lo adjudicó a dicho estudio, único que presentó oferta, por 17.182 euros, lo que supuso una reducción de 847 euros, es decir, de casi el 4,7% menos que el precio inicialmente previsto.



La redacción de este proyecto técnico es la primera acción que se impulsa con la referida finalidad y se enmarca en el plan de dinamización, impulso y fortalecimiento de la actividad comercial y turística de Ribeira, que cuenta con un presupuesto total de cerca de dos millones de euros financiados con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y para el cual el Ayuntamiento debe aportar el 20% de la financiación, es decir, 398.291 euros, para el desarrollo de una docena de actuaciones.



El encargo de la redacción del proyecto básico tendrá como objetivo la reordenación de la Praza do Centenario y su integración con la Praza do Concello para fortalecer la actividad comercial del entorno, que se presupuestó en 1.288.214 millones de euros. Esta intervención contempla llevar a cabo la mejora de la integración de usos turísticos y comerciales a través de una remodelación urbana que se pretende que redunde en la movilidad, conectando la zona del nuevo auditorio con el nuevo consistorio y el embellecimiento, ornamentación y ajardinamiento de los alrededores de la referida nueva infraestructura cultural, llevando a cabo una restauración de la Praza do Centenario.



También se busca dinamizar la actividad comercial de esa parte del casco urbano, generando una plataforma única entre los dos referidos enclaves, en la que viandantes y vehículos circularán a la misma cota, con prioridad para el tránsito peatonal. Dicha plataforma se extenderá por la actual Praza do Centenario, parte de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista y la Rúa Otero Pedrayo, a la Praza do Concello con una actuación en la que se compaginarán lo cultural, lo comercial y lo turístico, generando un “espacio amable” para los viandantes.