El Ayuntamiento de Ribeira realizará encargos al taller Frouma que recibió el Premio Artesanía de Galicia

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, acompañado de la concejal de Cultura, Mocidade, Medio Ambiente e Benestar Animal, Antía Alberte, visitó esta mañana las instalaciones del taller Frouma Atlantic Wood, que gestiona Fran Millán en el polígono industrial de Xarás y que acaba de obtener el Premio Artesanía de Galicia en su categoría principal, dotado con 9.000 euros, por su pieza “Noray”, que es un pequeño mueble auxiliar que puede ser utilizado como banqueta, mesa o lámpara. Millán, que afirma que es "carpinteiro de toda a vida" y que recordó en los últimos seis años estuvo trabajando para las empresas más importantes del mundo en ebanistería, decidió montarse por su cuenta como autónomo y a principios de esta año abrió su taller. "Quería quedarme aquí e establecerme en Ribeira e facer algo un pouco diferente, cun proxecto con valores, é dicir que, ademáis do sedimento económico, tivera esencia". Declaró que, tras investigar un poco, supo que la madera de batea se usaba de una manera casi residual para algún porche o algo exterior, "e dándolle unha volta, se me ocorreu incorporar deseño con esa madeira e facer as pezas con ela".

Respecto a la consecución del Premio Artesanía de Galicia, indicó que sirve para reconocer el trabajo de todos los artesanos y agregó que es necesario poner en valor "todo o tempo que hai detrás". Señaló que en Galicia hay un sector artesan "moi potente" y cree que se debería apostar más por él y darle más valor y repercusión. Manifestó que el trabajo que sale de su taller es obra de él y de otra persona que trabaja como autónomo para echarle una mano, pues aunque está buscando carpinteros no los encuentra. "Non hai relevo e aínda que parece que está remontando un pouquiño, é algo que ainda vaia tardar. Creo que é necesario reivindicar que non se perdan os oficios, pois son necesarios", subrayó Fran Millán.

Este artesano reconoce que una de las razones que le llevó a decidir ser autónomo y emprender este negocio "foi facer as cousas a miña maneira, poder dirixir a onde o quero enfocar, cos meus erros, que son parte da aprendizaxe". Fran Millán manifestó que detrás de su proyecto hay una inversión importante, por lo que cree necesarios apoyos "para que a xente se lance, pois realmente non é sinxelo". "Se alguén quere intentalo, eu o animo, pero sendo realistas, non é un camiño de rosas, non é a burbulla o emprendedor de que bonito é. Hai que ser conscientes de onte te metes e, sobre todo asesorarte", declaró Millán.

Respecto a su proyecto reconoció que está funcionando, "tiña claro que ía ter aceptación porque creo no proxecto e no produto, pero está sendo máis rápida do que eu esperaba". De todas maneras, manifestó que, debido a la falta de mano de obra, le está resultando difícil atender todo el trabajo que quería, y que espera que el Premio Artesanía de Galicia sea un espaldarazo y ayude a dar visibilidad, algo que dijo que es muy importante, "pois se non esninas o que fas non existes, é así neste mundo", concluyó.

Por su parte, Luis Pérez manifestó que supone un orgullo que Ribeira pueda tener personas del calibre de Fran Millán "facendo un traballo artesán, onde se demostra que somos unha nación con moiro potencial, non só no ámbito pesqueiro, senón tamén no madereiro, e Fran conxuga as dúas temáticas desa potencialidade, traballando con vigas de batea e facendo traballos artesáns de extraordinaria calidade". El alcalde le transmitió a este artesano su agradecimiento por el hecho de que apostase por la capital barbanzana, pues precisó que podría haber hecho su taller y proyecto económico en otro municipio, "pero decidiu apostar polas súas raíces" y espera que "o seu exemplo cunda para que moitas máis empresas veñan a Ribeira a facer os seus traballos e a crear sinerxias positivas e emprego no noso municipio".

Pérez Barral señaló que son conocedores de que hay muchas más personas trabajando en el mundo de la artesanía y con diferentes materiales y que deben potenciarlos. Y animó a la gente a "apostar por estas pezas de artesanía, pois estamos levando para casa cuestións que son únicas". En ese sentido, anunció que el Ayuntamiento ribeirense intentará, en la medida de sus posibilidades, colaborar con Fran Millán, encargándole trabajos para que en las dependencias municipales haya piezas que él elabora "para que sexan un exemplo e que a xente da localidade poda ver que en Ribeira apostamos polo local e as nosas empresas e os nosos artistas".