El Ayuntamiento de Ribeira subastará por 130.105 euros 14 trasteros y 12 plazas de garaje de su propiedad

El Ayuntamiento de Ribeira sacará a subasta por un precio total inicial de 130.105 euros un total de 12 plazas de garaje y 14 trasteros que son de su propiedad después de que le fueron adjudicados en concepto de pago de deudas en periodo ejecutivo. Según se indica en el pliego de las condiciones de dicha licitación, nueve de esas plazas de garaje se ubican en el edificio número 12 de la Rúa Xohana Torres, mientras que las otras tres están en el sótano del edificio número 45-B de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez. Por su parte, siete de los trasteros también están en el edificio 12 de Xohana Torres y los siete restantes en el número 44 de la Rúa Cristóbal Colón.



El precio de salida de cada una de las plazas de garaje oscila entre 8.022 y 11.360 euros, mientras que los de los trasteros varía entre 490 y 1.553 euros. Los interesados en este procedimiento de enajenación mediante subasta de esos bienes inmuebles pueden presentar sus propuesta hasta las 23.59 horas del 3 de marzo a través del Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia para empresas y en el registro municipal para personas físicas. La venta se realizará en concepto de “cuerpo cierto”, por lo que se entiende que el adjudicatario conoce las circunstancias físicas y jurídicas en las que se están esas propiedades, por lo que no se podrá reclamar por razón de diferencia de superficie, ni como consecuencia de las cargas u otras condiciones que les afecten, como su estado de conservación.



Cada licitador podrá presentar proposiciones hasta un máximo de 10 plazas de garaje y trasteros que desee por orden de preferencia, teniendo en cuenta que no podrá ser adjudicatario de más de dos plazas de garaje y dos trasteros, salvo que no se presenten otras ofertas a las mismas. Además, una misma persona no podrá presentar, en su nombre propio, más de una proposición, ya concurra de forma individual o conjuntamente con otras, y el incumplimiento de esa prohibición supondrá la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.