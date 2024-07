La banda Nativa, de Gandía, cautivó al público del Rock & Dorna, con su nuevo disco, “Aquí y ahora”

Después de que la peña Arría o jallo se proclamó vencedora en la final del XXXIII Sertame Itinerante de Cansión de Tasca que tuvo lugar sobre el escenario de la Porta do Sol, en ese mismo lugar tuvo lugar un concierto de la banda Nativa, integrada por varios excomponentes de La Raíz, de Gandía, dentro de la gira de presentación de su último trabajo discográfico, “Aquí y ahora”, y dentro del festival Rock & Dorna, que cumple su 30 aniversario. Temas como "De paso", "Mil historias", "cuando tu baials" "Uns agem" y "Nuestro arte" hicieron las delicias de los asistentes, al igual que "Piel con piel", "Vuelvo", "Huye", y "Algo que me haga seguir".

El público demostró divertirse mucho con este grupo levantino, coreando sus canciones y bailando y moviéndose a sus contagiosos ritmos, que ya había pisado otros escenarios de Galicia en sus 20 años de historia con La Raíz y Nativa, y sus músicos también se implicaron mucho tanto durante como después de la actuación. Se dirigieron en numerosas ocasiones al numeroso público asistente con expresiones tales como "Hay una conezión con Galicia que es difícil de explicar con palabras y esta noche la estamos sintiendo con vosotros, Ribeira", y "vosotros haceis que esta locura valga la pena".

El programa de la LXXVI singladura de la Festa da Dorna para la jornada de hoy en Ribeira contempla la celebración del maratasón infantil a partir de las once de la mañana, el Rock & Dorna de Batea con The Tetas Band (16.00 horas) y el trinautlón dorneiro organizado por Geckos Sur School (17.00), ambas en la playa de Area Secada, para rematar el día con el examen de patrones (22.00) y el concierto de Me fritos & the Gime Cheetos, dentro del festival Rock & Dorna.