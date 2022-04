La banda de rock Márnama cautiva al público en su concierto de presentación en el restaurante Estrella del Mar en Boiro

El restaurante Estrella del Mar, en Praia Xardín, en Boiro, acogió en la noche del viernes y madrugada del sábado un concierto de presentación, con música en directo, de la banda de rock Márnama, nombre en el que se ven reflejados los nombres de tres de sus cuatro componente: el guitarrista Marcos, el batería Nacho y la cantante Mariú, a los que se sumó en este proyecto el bajista Fernando. Mariú, que llevaba más de una década sin cantar con un grupo, manifestó que está encantada e ilusionada por trabajar con estos “magníficos músicos e mellores persoas”. De esta actuación, a la que asistió numeroso público para escuchar sus versiones de temas de The Rolling Stones, Supertramp, The Police, Toto, Him y otros, le han salido media docena de fechas para actuaciones desde ahora y hasta acabar el verano.