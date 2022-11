Bandourrío vuelve a denunciar la inseguridad del barrio y amenaza con movilizarse en una cacerolada

Los residentes en el histórico barrio ribeirense de Bandourrío están hartos de escuchar promesas de intervenciones y de mejoras ante sus reiteradas demandas respecto a la inseguridad existente en la zona y al abandono al que le someten los dirigentes. Señalan que la pasividad por parte de estos últimos está provocando que la delicada situación se haya agravado en los últimos meses “dunha maneira preocupante”, y reprochan a los responsables que no se haya hecho nada por acabar con esa situación que les tiene “altamente preocupados”.





Los afectados precisan que cada vez es más frecuente la presencia de toxicómanos consumiendo estupefacientes, deambulando y durmiendo por las calles, pero también han detectado puntos de venta, además de incidir en lo ya denunciado en anteriores ocasiones sobre la existencia de “pisos franco” relacionados con la distribución de esas sustancias. Añaden que incluso se meten a dormir y drogarse en un par de callejones que hay junto viviendas y negocios de la zona, uno de los cuales se sitúa por detrás del Bar 14 y que es por donde se cree que le entraron a robar hace mes y medio. Añaden que imágenes como esas no son nada edifi cantes para los niños.



La Asociación de Vecinos de Bandourrío se ha puesto nuevamente al frente de las quejas y reivindicaciones tras recibir numerosas quejas de los residentes. Su presidente, José Ramón Oujo, indicó que no se ha incrementado la vigilancia policial en el barrio que se solicitó y a pesar de los compromisos adquiridos de reforzar la realización de patrullas por la zona. De igual modo, también recuerdan que en la última campaña electoral se prometió.



Oujo añade que los vecinos le trasladan que tampoco reciben respuesta cuando llaman a las fuerzas de seguridad para reclamar su presencia en la zona cuando se produce un confl icto, pues advierte que se siguen registrando peleas, robos, rotura de buzones, pintadas y otros destrozos. Y precisó que esa inacción provoca que se este “normalizando” esa preocupante situación. Por ello y para hacerse oír, como ya sucedió con una concentración en la Praza do Concello en julio del año pasado, están preparando la realización de una cacerolada.