Barbanza Arousa apuesta en su promoción por las experiencias en el origen de tradición jacobea

“Barbanza Arousa. Experiencias na Orixe da tradición xacobea”. Con la ponencia con ese título se presentaron ayer las nuevas acciones emprendidas por la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa dentro de la programación de Galicia en la 42ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se prolongará hasta este domingo en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. La gerente de dicha entidad supramunicipal, Fátima Cachafeiro, abrió el acto haciendo hincapié en las inmensas posibilidades que ofrece este territorio a lo largo de los 365 días del año, y dio a conocer la nueva guía sobre el Camino de Santiago “A Orixe”.



Después de unas palabras del presidente de la mancomunidad Xosé Lois Piñeiro, intervino Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, quien destacó que, además de promocionar un destino, es importante “saber dónde lo podemos comprar y en el caso de Barbanza Arousa estar presente en más de 8.000 agencias de viajes supone poner en el mercado todos nuestros recursos turísticos”, y resaltó que no se debe perder de vista que el turismo es economía y hay que tener en cuenta a todas las empresas que forman parte del sector.



El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, destacó que Galicia superó los peores años para el turismo, con motivo de la pandemia del coronavirus, presentándose como destino abierto y seguro al turismo interno, nacional e internacional, batiendo récords en la recuperación del sector, con el eje central el Xacobeo, por lo que en las propuestas de la comunidad autónoma confluyen los valores tradicionales de su oferta turística “coa imaxe dunha Galicia nova, en constante transformación, co Camiño de Santiago como principal atractivo turístico”. Por ello, puso en valor “o excelente traballo do xeodestino de Barbanza Arousa para achegarlle ao peregrino unha alternativa ao roteiro Mar de Arousa e Río Ulla de forma terrestre, ofrecendo aos visitantes a posibilidade de realizar a ruta A Orixe”.



Trenor precisó que la puesta en valor de esta ruta no fue un camino fácil, pero que el trabajo realizado lleva a un proceso de reactivación y recuperación de los viajeros, que valoran productos turísticos como los que se ofertan en este destino, “baseados na natureza, o contacto coa poboación local e a calidade”. Subrayó que la colaboración entre administraciones y sector turístico “sitúanos no camiño correcto” para fortalecer la marca turística de O Barbanza como parte esencial de la marca Destino Galicia, y apuntó que “para lograr ese obxectivo esta mancomunidade conta coa Xunta”.