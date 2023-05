Un barco de Ribeira se va a pique en Las Azores y sus tripulantes están a salvo

El barco pesquero "Lajes do Pico", perteneciente a un armador de Ribeira y con bandera de Portugal, se hundió en la tarde de este martes en aguas de Las Azores en que faenaba, pero su tripulación se encuentra sana y salva después de que lograse subirse a las balsas y posteriormente fue recgida por otra embarcación que estaba por las proximidades y acudió en su auxilio, y en el que se dirigen hacia tierra firme. Según apuntan algunas fuentes, el naufragio del Lajes do Pico, de 30 metros de eslora y con una antigüedad de 24 años, al parecer se produjo tras sufrir una vía de agua. La Delegación del Gobierno comunicó que ha tenido conocimiento del hundimiento del buque con tripulación lusa. La Autoridad Marítima Nacional de Portugal no tramitó ninguna solicitud de intervención a Salvamento Marítimo de España.