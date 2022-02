Bloquean la puerta de la casa de un hostelero de A Pobra para ganar tiempo mientras robaban en su bar

Unos ladrones bloquearon con un cable las puertas de la vivienda de un hostelero de A Pobra con la finalidad de ganar tiempo mientras perpetraban un robo en su local, el café bar London, en pleno centro de la villa. Sucedió hace algunas madrugadas y cuando sonó la alarma del establecimiento situado en la Rúa Fernández Varela y desde la central se avisó al propietario del negocio, pero no pudo salir con rapidez para pillar a los cacos con las manos en la masa, pues cuando llegó ya se marcharan. De hecho, estuvieron poco tiempo dentro, pues tras ir a por la registradora saltó la alarma y huyeron, arrancándola y llevándose consigo el cajón que contenía unos 200 euros que habían dejado para cambió, y el monitor que iba conectado al mismo.





Los ladrones accedieron al interior a través de uno de los dos ventanucos que hay encima de la puerta del local y que dejaran ligeramente abierto para ventilar. Ese sistema lo utilizaron un mes antes los amigos de lo ajeno para entrar a robar en ese mismo café bar, pero en aquella ocasión causaron muchos destrozos, pues estaban con el cambio del sistema de alarma, ya que el anterior fallaba bastante, y no disponían de él. Los ladrones revolvieron todo, dejando cajones abiertos y lo que contenían por fuera. Lo mismo hicieron con el congelador y nevera, estropeándose la mercancía que contenían. Y sustrajeron 500 euros que había en un cajón para pagar a proveedores. “Foi un escándalo. Levaron ata o bote de Cola Cao. Váleles calquera cousa. Danme ganas de deixalo todo e porme a chorar”, relató la pareja del dueño, quien se encontró con lo sucedido al abrir el local.





Según informaron fuentes próximas a las fuerzas de seguridad, los autores de esos robos están identificados, y algunos de ellos son viejos conocidos suyos, que salieron de prisión tras cumplir condenas y reinciden. El hostelero afectado, así como otros empresarios de ese sector, indicaron que la inseguridad en la localidad es mucha y que “dame respeto meterme polos calexóns tras cerrar o bar” y agregaron que si ya es difícil trabajar con la crisis que hay, con estas cosas “costa moito levantar cabeza”.





Un negocio de vending, objetivo de cacos

Un negocio de vending en la Rúa do Estremo, de A Pobra, fue objeto del que fue un quinto robo desde el inicio de la pandemia. Su gerente, Damaris Mallo, indicó que si otras veces fue la billetera de la máquina de sex shop el objetivo de los ladrones, que la arrancaron y llevaron junto con el dinero que contenía, en esta ocasión se le sumó la rotura del cristal de seguridad, algo que hicieron clavando la punta de un destornillador, valorándose los destrozos en 1.300 euros, además de los 50 euros en billetes. Al no contar con billetera, su responsable afirmó que las ventas de artículos de más de cinco euros se resintió en más de un 50%, al no poder pagarlos salvo si se llevan bastantes monedas. Las cámaras grabaron a dos individuos a las dos de la madrugada y tres horas después a uno que entró y perpetró el robo y daños. Pese a llevar la cara tapada, la Guardia Civil los tiene identificados.