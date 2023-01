El BNG de O Barbanza celebrará mañana su 40 aniversario con un reconocimiento a militantes históricos

El Bloque Nacionalista Galego de O Barbanza celebrará mañana, a partir de las ocho y media de la tarde, el 40 aniversario de su fundación con un reconocimiento a militantes históricos y con la presentación de un libro en el centro social de Boiro. Será un acto que contará con las intervenciones de la diputada autonómica Rosana Pérez, el militante Santos Saborido, el autor del volumen que se dará a conocer, Manuel Anxo Baz, y el presidente de la Fundación Galiza Sempre Rubén Cela. El responsable comarcal de la formación frentista, Luis Pérez Barral, declaró que estas cuatro décadas "demostran que o BNG é un proxecto sólido, con raíces firmes e cargado de presente e de futuro".

Pérez Barral manifestó que esta celebración llega en un momento en que el BNG está "en plena forma e disposto a saír a gañar para darlle un futuro mellor aos galegos". Desde dicha agrupación nacionalista destacan que tras lograr "un resultado histórico nas pasadas eleccións galegas", su horizonte pasa por darle una alternativa real a la población en los municipios. "Sabemos que temos nese camiño que conseguir un reto importante que é que o BNG sexa a forza maioritaria dos galegos coa que poidamos construír un país mellor” apuntó el responsable comarcal.

"Quero dicirlle á xente moza que pelexa por un traballo digno, ás persoas maiores que non dan estirado máis a pensión, ás familias que non chegan a fin de mes, aos mariñeiros que loitan por cubrir custes; ás persoas autónomas que fan malabarismos para manter en pé os seus negocios, todos poden contar co BNG para conseguir unha saída xusta e galega desta crise", concluyó Luis Pérez.