El BNG de Boiro homenajeará esta tarde a Manuel Piñeiro Abeijón en el Día da Galiza Mártir

El BNG boirense celebrará, como viene haciéndolo desde hace 21 años, a partir de las ocho y media de esta tarde en la rotonda de Cimadevila un acto con motivo del Día da Galiza Mártir en el que homenajeará a Manuel Piñeiro Abeijón, en el que quedará grabado su nombre en las columnas del monumento allí instalado y en el que se contará con las intervenciones de Patricia Silva, Adolfo Muiños, Luis Pérez y Xosé Deira. Desde la formación nacionalista indican que, tal y como vienen haciendo desde hace más de dos décadas, volverán a rendir tributo a un vecino de Boiro que perdió su vida defendiendo los valores de una convivencia democrática y del orden establecido y que este año quiueren traer a la memoria la vida y el compromiso de Piñeiro Abeijón, natural de Belles de Abaixo, en la parroquia de Macenda, y que fue hijo de José Ramón Piñeiro Torrado, de Belles, y de Rosa Abeijón Gracia, de Argalo.

De Ramón Piñeiro, la formación frentista recuerda que tenía 31 años y estaba casado con Carme Piñeiro Bermúdez, de Boiro, y tenían dos hijos, un niño y una niña de corta edad, "e foron buscalo a Belles, onde tiña fincas que traballaba como labrador, metérono nun camión e foron asasinalo vilmente no Alto de Paradegua-Bexo", precisando que "eran falanxistas da zona, non se sabe moi ben a causa, pero parece que non estaba afiliado a partido político algún, pero sí que era unha boa persoa, con criterio propioe non calaba cando as cousas non estaban ben feitas, motivos suficientes como para que os falanxistas quixeran quitalo do medio".



El BNG recuerda que su asesinato fue "cruel" y "con asañamento" al hacerlo con "trece tiros na cabeza", y añade que en el mismo camión lo llevaron para Asados un 14 de agosto de 1936, cuando era fiesta en esa parroquia rianxeira y "guindaron o seu cadáver no medio da estrada, uns veciños puxérono nunha escala, como padiola, e levárono para a caseta do cemiterio, fixéronlle a autopsia na que se indicou que sufriu 'hemorraxia interna provocada por feridas de bala", e alí o soterraron coa orde expresa de que o seu nome non figurase en parte algunha do cemiterio".

Durante la presentación del acto, Xosé Deira, militante del BNG de Boiro y miembro de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, recordó las palabras de Blanco Amor en las que decía que "non podemos deixar morrer aos nosos mortos", y que aunque fuera enterrado con la orden expresa de que su nombre no figurase en sitio alguno del camposanto, "é un deber que o seu nome figure entre os bos e xenerosos do noso concello e reciba o recoñecemento merecido", ya que, desde el BNG se precisó que "non foi un traidor nin un rebelde, como quixeron calificalo, senón un home que actuou sempre convencido de que facía o que era mellor para o seu pobo e para a convivencia veciñal".