El BNG critica que el presupuesto de la Xunta demuestra que no tiene proyecto para O Barbanza

El BNG de O Barbanza dio a conocer hoy su valoración sobre el presupuesto presentado por la Xunta de Galicia para el año 2024, indicando que ese documento es una representación de un "Goberno esgotado, sen ideas e sen proxecto para esta comarca", además de indicar que es un presupuesto "á baixa", precisando que en 2023 sumaban 12,4 millones de euros y ahora no llegan a los 12 millones "que non sirven para atender as necesidades sociais e económicas dos 70.000 barbanzáns". Además, señaló que lo que aparece reflejado "sinala en moitos casos cantidades ficticias e rutinarias ano a ano e, polo tanto, unha falta de respecto á cidadanía". Así lo indicaron en una comparecencia la diputada Rosana Pérez, su responsable comarcal, Adolfo Muiños, y las concejalas Raquel Suárez y Cruz Rivadulla, que consideraron que es un presupuesto "que se plasma nun papel, que se usa para dar titulares, pero que logo non se cumpre". Por ello, informó que ya prepara, localidad por localidad, enmiendas parciales a este proyecto presupuestario para que se concreten las prioridades de desarrollo socioeconómico para la comarca, y espera que en el proceso de debate parlamentario se incluyan, "o que será positivo para a bisbarra", declaró.

Desde la formación frentista indicaron que llegan a esas conclusiones teniendo en cuenta que, pese a que la creación de empleo y el desarrollo económico en O Barbanza dependen fundamentalmente de la creación de suelo industrial y del mar, de la actividad pesquera y marisquera en la ría "nin unha cousa nin a outra teñen reflexo neste orzamento. Non temos nestes momentos nin un metro cadrado de chan industrial dispoñible na comarca e a Xunta segue poñéndolle chatas e cambadelas ao desenvolvemento do macropolígono comarcal entre A Pobra e Ribeira". Y agregó que, en cuanto a la Ría de Arousa, uno de los tres bancos de libre marisqueo, Os Lombos, ya no abrió esta campaña, y los otros dos, Cabío y O Boído, están bajo mínimos. "A situación da ría é un clamor, urxe saber cales son as causas desta desfeita e urxe tomar decisións poñendo en marcha medidas que permitan salvar a situación a medio prazo", señalaron desde el BNG. Los representantes nacionalistas barbanzanos señalaron que, mientras ocurre eso, la Xunta sólo ofrece la posibilidad de un paro biológico, necesario, "pero o que se debe é poñer remedio aos males da ría, procurar cura a unha doenza que os profesionais levan anos denunciando e que corre o risco de se cronificar por unha total desidia e abandono", subrayaron.



Respecto a los recintos portuarios de la comarca, indicaron que el muelle comercial de A Pobra esta desierto desde hace semanas, y que el de Ribeira padece el "problema endémico" de los robos y la falta de vigilancia. Además, señalaron que el de Aguiño presenta una falta de operatividad y apenas se consignas 10.000 euros para 2014, mientras que para el de Palmeira figuran 1,2 millones de euros para mejoras, pero que para el próximo años sólo aparecen 25.000 euros. En lo que al puerto de Rianxo se refiere, el BNG manifiesta que no aparece partida alguna para solucionar la falta de espacio y el déficit de plazas de amarre, tanto para a tercera como la séptima listas. En lo que se refiere a las infraestructuras, la carretera comarcal AC-305, que es la principal arteria de comunicación que discurre por la comarca y que cruza los núcleos de población más importantes, no contempla nada para desarrollar las propuestas de mejora de las travesías "e seguen sen formar parte das prioridades da Xunta. Isto afecta a Campo de Pazos, en Taragoña, ou a de Escarabote, en Boiro, ou zonas como a da Ribeiriña ou o casco urbano da Pobra que son un auténtico perigo e que, por desgraza, vanno seguir sendo", subrayó el Bloque.



El BNG indica que un capítulo aparte merece la falta total de inversiones en equipamientos sociales "algo que é un clamor", como sucede en materia sanitaria. En este sentido, refiere que los consultorios de Cabo de Cruz y Taragoña siguen cerrados, y los vecinos de Corrubedo continúan manifestándose todos los jueves por falta de médico a tiempo completo, y añade que todos los centros de salud de la comarca están "infradotados", con falta de personal médico y, muchas veces, sin pediatra. "Hai un claro incumprimento na ampliación da área de hospitalización do Hospital da Barbanza prometida por Núñez Feijóo no 2020. Incluíron 589.248 euros no 2021 e 2022; 200.000 en 2023 y ahora 300.000 en 2024. Pero ¿onde están? Non se investiron e por iso decimos que este orzamento é máis irreal e unha falta de respecto á cidadanía". Añadió que tampoco hay rastro de la ambulancia medicalizada que se lleva demandando desde hace años.

En cuanto a los servicios de bienestar, en el BNG no entienden que en el caso de la anunciada residencia de mayores de Ribeira "non apareza con nome e apelidos no orzamento da Xunta. Tampouco aparecía no deste ano e vendéronnos que tiña consignados 4,7 millóns de euros, que aparecían no orzamento para unha residencia da provincia da Coruña. Agora, para o 2004 aparecen 2,5 millóns, o que supón una rebaixa susbtancial, tamén para unha residencia para a mesma provincia, que nos din que é a de Ribeira pero que non se sabe. ¿Ulos 4,7 millóns do 2023? Supoñemos que ao mesmo sitio que a onde van ir os 2,5 millóns deste ano". Los nacionalsitas añadieron que tampooco hay rastro alguno de la residencia de Boiro, después de que en el último periodo electoral municipal "a conselleira vendeu nun mitin do PP que Boiro tería residencia se gobernaba o PP nesa vila. Isto si o cumplen: como non goberna en Boiro a residencia non aparece no orzamento para atender ás 15.000 persoas mairoes de 65 anos na comarca e cunha única residencia pública dende 1986 na Pobra. Igualmente, señala que tampoco hay consignación específica alguna para el centro de día en Rianxo, "cuxos terreos no Pazo de Rianxiño adquiriu o Concello no seu momento para cedérllelos á Xunta", y apunta que no se atiende la reforma integral del colegio Castelao de Rianxo "cando tiña un orzamento inicial de 1,6 millóns e rebaixan a un millón para non resolver os problemas de accesibilidade ou iluminación".