El BNG enmienda la totalidad del presupuesto de Ribeira y pide diálogo para sacar proyectos positivos adelante

Después de que este periódico desveló en la jornada de hoy los principales detalles de la propuesta de presupuesto municipal para 2023 por parte del alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, se ha producido la reacción del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, que viene de anunciar a priemra hora de esta tarde la presentación de una enmienda a la totalidad para mejorar ese proyecto presentado "unilateralmente polo Partido Popular", indicó su portavoz y candidato a la Alcaldía, Luis Pérez Barral. En ella, solicita la devolución de ese proyecto de presupuesto para consensuar unas "novas contas" con los grupos de la corporación y en donde también tengan participación las asociaciones y colectivos del municipio. El edil de la formación frentista manifestó que "son as mesmas contas que decaeron hai tan só uns meses e que foron entragadas aos grupos municipais a menos de 6 días de que se voten, sen dialogar, nin consensuar nada". Es por ello por eso justifica la presentación de dicha enmienda a la totalidad "por responsabilidade e tendendo a man para sacar proxectos fundamentais e positivos para Ribeira".

El BNG se muestra muy crítico con lo que considera "ineficiente xestión" de un equipo de gobierno "obsesionado con grandes obras que acaban tendo sobrecustos inasumibles, mentres as prioridades da poboación quedan sen atender”. Pérez Barral asegura estar preocupado por la situación en la que se "vai deixar a Ribeira". Incidiendo en ello, el portavoz nacionalista señala que "chegamos a isto pola irresponsabilidade do PP de tirar para diante sen escoitar a ninguén e por riba sabemos que bloquean pagos e entidades por intereses partidistas". Para el Bloque, el presupuesto de 2023 va en contra de los ribeirenses "porque consolidan a subida de impostos, manteñen as privatizacións de servizos como a escola infantil, a xestión da auga e das depuradoras e esquécense de cuestións tan básicas como garantir o mantemento, o saneamento e a subministración de auga potable a vivendas que aínda carecen destes servizos". Por ello, el BNG le pide al Gobierno local que "rectifique e sente a falar cos grupos", aceptando la mano tendida que le ofrece la formación frentista para sacar adelante todo aquello que suscite acuerdos y sea positivo para la sociedad ribeirense. El BNG sostiene que su enmienda a la totalidad es también una alternativa presupuestaria al "proxecto unilateral do PP", con 5 grandes líneas: tasa de saneamiento, tráfico y aparcamientos, zonas verdes, atención a las parroquias y servicios públicos.

Pérez Barral manifestó que después de la "escandalosa suba da taxa de saneamento", es una prioridad rebajarla con cargo al presupuesto de 2023 para evitar que se perjudique a las economías familiares en un momento de tanta inflación. "A veciñanza non debe pagar as consecuencias dunha infraestrutura mal deseña e planficada polo PP", denuncio el edil nacionalista. En materia de tráfico y aparcamientos, el BNG propone hacer un estudio para desarrollar la circunvalación por la carretera de Xarás a Frións, el rescate del parking del Centenario para que tenga una gestión pública que garantice precios bajos, mejora de la iluminación, firme y seguridad de los aparcamientos disuasorios, un plan de mejora del tráfico y fomento del transporte público subvencionándolo para el estudiantado de FP y la Universidad. Y propone destinar 100.000 euros a la mejora de la seguridad e iluminación de los pasos de peatones.

Los nacionalistas ribeirenses plantean aumentar las inversiones en las parroquias, garantir la conexión a Internet, destinar 300.000 euros a mayores en la partida dedicada a mantenimiento e incrementar las zonas verdes. En materia urbanística, propone fomentar la rehabilitación de viviendas y habilitar subvenciones para la instalación de energías renovales en viviendas particulares y pequeñas empresas que permitan ahorros energéticos. Para potenciar la economía, sugiere aumentar el convenio con la Asociación de Empresarios de Ribeira mediante el que generar empleo y dinamizar el comercio local, subir las aportaciones que se hacen a entidades sociales como Ambar, Amicos, A Creba, Faiben y Renacer o para la Festa da Dorna. También propone la subida de un 33% para asociaciones culturales y casi un 10% para clubes y entidades deportivas. Por último, para reforzar los servicios y empleos, el BNG incluye la contratación de nueve policías locales que aumenten la seguridade, reforzar la brigada de obras y mantenimientos de infraestructuras con cuatro personas y establecer un mecanismo de participación vecinal en el presupuesto destinado a las parroquias.