BNG, PBBI y PSOE acuerdan un pacto de gobierno para Ribeira con Luis Pérez Barral como alcalde

El penúltimo intento de Manuel Ruiz, con su anuncio de renuncia al acta de concejal, para dejar de ser el obstáculo que permitiera mantener la Alcaldía de Ribeira para el Partido Popular y evitar un gobierno tripartito BNG-PBBI-PSOE, ha fracasado. En las primeras horas de la noche de ayer se filtró el acuerdo de gobierno alcanzado por esas tres fuerzas políticas con el que poner fin a 32 años consecutivos de gobierno del PP y sitúa al candidato nacionalista Luis Pérez Barral como alcalde, al votarlo los once concejales que los integran, frente a los diez del PP que votarán por quien finalmente sea propuesto, sin descartarse la opción de que el propio Ruiz Rivas de marcha atrás en su intención de renunciar, pues ayer todavía no la había hecho efectiva.

Además, el BNG se ocupará de las concejalías de Urbanismo, Persoal, Seguridade Cidadá, Mobilidade e Normalización Lingüística; Cultura, Mocidade, Medio Ambiente e Benestar Animal; Infraestruturas e Mantemento; Deportes, Transparencia e Participación Veciñal; Educación, Formación, Igualdade, Diversidade e Atención ás Parroquias; Promoción Económica, Emprego e Consumo. Por su parte, las delegaciones que desempeñará el PBBI serán Servizos Sociais e Mercados Municipais; Economía e Facenda; Medio Rural -saneamiento, abastecimiento de agua, limpieza y montes-; Sanidade, y Mar. Por su parte, el PSOE se encargará de las áreas e Turismo, Festexos, Relacións Institucionais e Novas Tecnoloxías.

Los portavoces del BNG, Luis Pérez Barral, del PBBI, Vicente Mariño de Bricio, y del PSOE, Francisco Suárez-Puerta Colomer, firman este documento en representación de sus formaciones políticas y manifiestan su voluntad de "colaboración honesta, leal, transparente e comprometida co interese xeral do pobo ribeirense. Unha colaboración que permita a constitución dun novo goberno municipal que represente de maneira proporcional o mandato da veciñanza nas urnas e que teña na unidade, a lealdade e a confianza mutua entre as forzas que o compoñen os seus piares básicos".

Cimientos para la prosperidad

Con este acuerdo, se ponen los cimientos para que Ribeira cuente con un gobierno que trabaje por la prosperidad del municipio, la participación de los vecinos y la justicia social. BNG, PBBI y PSOE se comprometen a trabajar de manera prioritaria en el mandato 2023-2027 en diversas líneas, entre las que se contempla la elaboración de unos presupuestos que respondan a las necesidades básica de la población y reduzcan "o dispendio en el Ayuntamiento de Ribeira; y el fomento del empleo y del dinamismo económico de Ribeira, materializando el futuro polígono industrial de Fontenla-Pedras Vermellas y promoviendo actuaciones encaminadas a la mejora del desarrollo económico, comercial y empresarial del municipio.

También impulsará el trabajo conjunto con los sectores productivos estratégicos de Ribeira, concretamente, el sector del mar mediante actividades y medidas destinadas a su proyección, dinamización y puesta en valor; aumento de las partidas destinadas a mantenimiento y limpieza de las infraestructuras, de las vías, de los equipamientos y de los espacios públicos; apuesta por los servicios públicos para que sean prestados directamente por parte del Concello de Ribeira, estudiando la municipalización de los servicios concesionados una vez concluyan cada uno de los contratos vigentes; desarrollo de un nuevo modelo de ayuntamiento en que se prioricen actuaciones para dotar de servicios básicos -saneamiento, agua potable y alumbrado- a la población; planificación de las actuaciones urbanas que garanticen la accesibilidad universal, espacios verdes y una correcta ordenación del tráfico que mejore la movilidad en el municipio y la calidad de vida de los vecinos.

Este pacto también persigue la democratización del Ayuntamiento de Ribeira abriendo canales de participación vecinal, atendiendo a los ciudadanos y fomentando la transparencia en todos los ámbitos de la vida municipal; defensa de los servicios públicos de la localidad con máxima exigencia para la mejora de la Sanidad y Educación Públicas, demandando desde el Goberno local que Ribeira cuente con las infraestructuras y el personal sanitario que precisa, así como con el profesorado e instalaciones que necesita la comunidad educativa; compromiso con la lengua gallega, con la cultura y con el deporte para favorecer el deporte de base y la realización de actividades deportivas, culturales y sociales ambiciosas; desarrollo de alternativas de formación, ocio y participación de la juventud, e impulsando las actuaciones necesarias para que Ribeira sea un municipio en el que los jóvenes puedan estudiar, vivir y trabajar.



Compromisos

En este pacto de gobierno, BNG, PBBI y PSOE se comprometen, además de apoyar la investidura como alcalde de Pérez Barral, que ostentará todas las atribuciones, representación institucional, negociación con otras administraciones y obligaciones establecidas en la legislación vigente, a formar parte del grupo de gobierno y trabajar conjuntamente, manteniendo contacto y trabajo permanente con el el Ejecutivo local y, con carácter general, al menos una reunión semanal para abordar las cuestiones del gobierno municipal. De igual modo, se comprometen a trabajar por el interés general, "baixo os principios de boa fe, honradez e integridade en todas e cada unhas das accións de goberno, erradicando o clientelismo, o nepotismo e a corrupción".

Igualmente, contraen la obligación de participar, si así se acuerda, en proyectos conjuntos que puedan afectar a diversas concejalías. "Estas e outras actuacións deberán partir do acordo, a lealdade e o consenso do goberno para elevar o beneficio da veciñanza de Ribeira", se precisa en este pacto. Además, no apoyarán mociones de censura o propuestas de reprobación a ningún miembro del grupo de gobierno durante este próximo mandato, ni ejercer prácticas que pongan en riesgo la estabilidad del Gobierno. Si darán su apoyo a la aprobación de los presupuestos municipales que se elevarán al pleno municipal durante el periodo 2023-2027; "apoiar as accións de goberno e manter a vontade de consenso e acordo entre as partes, respectando o aquí acordado e a toma de decisións coherente coa distribución proporcional das competencias". Por último, acordarán la postura a adoptar ante las iniciativas, propuestas o mociones de carácter local que el grupo de la oposición eleve a dicho órgano.