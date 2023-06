El BNG de A Pobra está dispuesto a apoyar la investidura como alcalde del candidato de VIP

El BNG pobrense acaba de hacer público un comunicado en el que indica que manifiesta la posibilidad de aceptar la propuesta de Veciños Independentes da Pobra (VIP) para que sea investido alcalde su candidato, Eloy Sobrido, además de reiterar su planteamiento para que sea nombrada su cabeza de lista, Amparo Cerecedo, con el objetivo de que no gobierne el PP. Así lo acordó la formación frentista después de que no prosperase y fuese rechazada por el resto de fuerzas políticas su propuesta para que su candidata ostentase la Alcaldía de la localidad, algo que sustentaba en el hecho de que la agrupación nacionalista fuera el único partido que subió de votos en la pasadas elecciones municipales,

"Nesta momento, e xa coñecidas as posicións claras das forzas que poden articular un goberno alternativo ao PP, desde o BNG acreditamos que hai fórmulas que poden dar satisfacción ás distintas posicións e que con vontade é posible construir un goberno no que as catro forzas políticas podamos colaborar e desenvolver as actuacións que o noso concello precisa", sostienen desde el Bloque, que añade que por ese motivo, actuarán para lograr ese objetivo "que pensamos comparten a maioría dos nosos veciños".

Desde el BNG indicaron que los resultados de los referidos comicios no fueron los que esperaban y en la lectura autocrítica que realizaron en su asamblea local de los mismos destacó que la mayoría de los pobrense "quere un cambio no goberno municipal" y que "é evidente a mensaxe que se traslada dos resultados electorais da necesidade dun cambio", que puede ser a través de un Ejecutivo integrado por el PP u otro con el conjunto del resto de las fuerzas con representación en la corporación, BNG, Nós, PSOE y VIP.

"É pública a nosa vontade de non favorecer gobernos do PP se depende de nós. E esa foi a dirección u a asemblea do BNG acordou para este novo mandto e desde o minuto un foi a nosa disposición, máis tamén entendiamos que non nos correspondía a nós, nun primeiro momento, tomar a iniciativa para desenvolver ese posible acordo", indicaron desde el Bloque Nacionalista Galiego de A Pobra.

El Bloque señala que la primera convocatoria la recibieron de VIP, con la que mantuvieron varias reuniones, en las que le trasladaron su voluntad de no hacer alcalde al popular Manolo Durán y tampoco al aspirante de Nós Pobra. Tal y como ya indicó en su día Eloy Sobrido, candidato de VIP, ambas formaciones partieron del mismo análisis de los resultados electorales y compartieron la necesidad de un cambio "aínda que diferimos en como efectivizar ese cambio", pues el BNG entendía que debía liderarlo su candidata.

Respecto al encuentro mantenido con Nós Pobra, que solicitó la agrupación liderada por Xosé Lois Piñeiro, la formación frentista señala que el análisis de los resultados que hace cada uno de ellos difiere totalmente, "condicionando así o punto de partida e trasládannos unha proposta coa que non concordamos por ser unha reproducción do anterior goberno máis a entrada de VIP". A partir de ahí, el BNG indica que no volvió a tener más propuestas ni reuniones por parte de Nós.