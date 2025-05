El BNG reclama la residencia pública de Ribeira que la Xunta anunció hace tres años

La diputada del BNG, Rosana Pérez, registró una inciativa parlamentaria en la que reclama explicaciones al gobierno gallego por el retraso en la construcción de la residencia pública de mayores que fue anunciada hace más de tres años y que, según la formación nacionalista, continúa sin ejecución.

El Bloque recuerda que en marzo de 2021, el Concello de Ribeira aprobó por unanimidad solicitar a la Xunta la construcción de un geriátrico en el edificio de la antigua discoteca Hesta Kurva. Indican que Política Social acogió la propuesta anunciando que Ribeira tendría “a primeira residencia piloto do novo modelo de coidados post-covid, cun centenar de prazas públicas”.

Apuntan que después de tres años los trabajos todavía no comenzaron y que a día de hoy “só se presentou a solicitude de licenza urbanística en maio de 2024”.

Rosana Pérez sostiene que “a realidade é que, a pesar das promesas, Ribeira segue sen unha residencia pública e a comarca do Barbanza segue son só unha infraestrutura deste tipo, a da Pobra do Caramiñal, con apenas 48 prazas públicas”, puesto que el resto serían de gestión privada.

Por estos motivos, los nacionalistas exigen a la Xunta que aclare los motivos de este restraso, que detalle el calendario previsto para el inicio y finalización de las obras, que especifique el grado de ejecución presupuestaria desde 2022 y que confirme si se respetará el acuerdo de la corporación municipal de Ribeira que apostaba por una gestión pública de la nueva residencia.

Por otra parte, el Bloque critica también “a falta de transparencia na execución das partidas orzamentarias detinadas á residencia” y en este sentido explica que “nos orzamentos dos últimos catro anos, a Xunta consignou máis de 17,9 millóns de euros para una residencia pública en A Coruña sin que ningún de estes fondos se traducira no inicio efectivo das obras en Ribeira”.