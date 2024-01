El BNG de Rianxo solicita la incorporación de la localidad a la Red de Aulas Cemit

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) rianxeiro registró para su debate y aprobación en el pleno de la corporación local una moción para solicitar un aula Cemit en la localidad. Desde la formación nacionalista recordaron que el Ayuntamiento se estuvo dirigiendo durante varios años a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para que para que Rianxo pudiera contar con ese servicio que permitiera reforzar y ampliar la capacidad formativa en materia digital de sus vecinos. "Ademáis dos recursos que se teñen posto en marcha en Rianxo, en especial, a actividade despregada polo servizo de informática coa súa aula, entendemos que esta actuación pode ser complementada polos recursos que a Xunta de Galicia dispón", señala su portavoz, Xusto Ordóñez.

El BNG señala que desde 2016 la Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (Rede Cemit), puesta en marcha por Amtega, formó parte del Plan de Inclusión Dixital de Galicia como uno de los proyectos clave que asentaron las bases para definir la nueva estrategia de inclusión digital de la comunidad y que tuvo como objetivo situar a Galicia como referencia en Europa, "onde o uso das tecnoloxías dixitais contribuíra a aumentar a calidade de vida e o desenvolvemento sostible nas súas tres vertentes: social, económica e medio ambiental", precisan desde la formación frentista. "Actualmente a Rede CeMIT forma parte do novo Plan para o impulso da Inclusión, Capacitación e Talento Dixital en Galicia, Plan DigiTalent 2030: Camiña en Dixital, que fusiona os anteriores Plan de Inclusión Dixital 2020 e Plan DigiTalent 2020 nun único instrumento estratéxico que toma o seu relevo para enfocarse no horizonte 2030 coa misión de conseguir unha sociedade máis autónoma dixitalmente que non deixe a ninguén atrás".

En ese sentido, Xusto Ordóñez afirma que ese es el deseo que ellos tienen: "dar competencias dixitais a toda a veciñanza sen exclusións, por iso entendemos que debemos poner todos os recursos das diferentes administracións na procura deste obxectivo". Y puntualiza que en este momento dicha red cuenta con la colaboración de 90 municipios y está integrada por 96 aulas equipadas con la última tecnología, Internet y sistemas de videoconferencia, alguno de ellos ya disponible en el aula exitente "máis cremos que pode ser obxecto de reforzo para chegar a todos os colectivos e con formación diversa".