El BNG de Ribeira se ofrece a desbloquear las condiciones de empleados públicos pero rechaza aprobar el presupuesto

El BNG ribeirense se muestra dispuesto a desbloquear temas concretos beneficiosos para Ribeira, como la mejora de las condiciones laborales de los empleados municipales, la reducción de la tarifa del saneamiento la ampliación del Servizo de Axuda no Fogar o la ejecución o finalización de proyectos paralizados, pero rechaza aprobar la propuesta de presupuesto presentada por el PP “polos reiterados incumprimentos e a mala xestión”. La asamblea local de la formación frentista emitió un comunicado en ese sentido tras el ofrecimiento del alcalde, Manuel Ruiz, “a pactar as mesmas contas pero con ínfimas modificacións”.





Los nacionalistas sostienen que Ruiz Rivas se ofreció a negociar únicamente una pequeña parte del presupuesto de 2022 que no llega ni a 1,5 millones de euros de un total que, según la propuesta popular asciende a 32,9 millones. “Ofreceunos negociar as migallas e iso o BNG non o vai aceptar porque ademais o PP quere seguir aplicando as mesmas políticas fracasadas que non resolven as demandas sociais” argumentó su responsable local, Xabier Vidal. El BNG explica que no facilitará la aprobación de las que denominan “contas da mentira e do incumprimento” porque mantiene paralizadas obras que llevan años prometiéndose, pero también afirma que “seguen dilapidando cartos en obras que disparan o seu prezo, como o auditorio, mentres falta mantemento e prevén aumentar os impostos á veciñanza recadando 4,7 millóns de euros por auga, lixo, saneamento e sumidoiros cando ás grandes eléctricas e telefónicas tan só lles cobrarían 280.000 euros por todo o espazo público que utilizan”, precisó.





Tender la mano

El portavoz municipal del BNG, Luis Pérez Barral, comunicó que su asamblea local llegó al acuerdo de tender la mano para desbloquear temas fundamentales para Ribeira como “a redución do tarifazo do saneamento, garantir as axudas económicas a entidades deportivas e culturais, ampliar o servizo de axuda no fogar, mellorar as condicións laborais dos empregados públicos, rematar os centros sociais de Carreira e Corrubedo ou materializar proxectos que levan paralizados anos como o club de remo, nova biblioteca, estudo do trazado alternativo da circunvalación e rescate do aparcadoiro do Centenario”.





Respecto a las críticas vertidas por el mandatario local, Pérez Barral lamentó que Ruiz Rivas trate de echarle las culpas a la oposición porque “a situación na que se deixa a Ribeira xorde pola irresponsabilidade do Goberno local de tirar para diante sen escoitar a ninguén”. “Hoxe seguimos dicíndolle non a ese orzamento do PP porque chega tarde e non da resposta ás demandas sociais, pero dicímoslle si a Ribeira e prometémoslle á veciñanza estar á altura para desbloquear todos aqueles proxectos beneficiosos que permitan avanzar e construír unha Ribeira en grande” concluyó.