El BNG de Ribeira presenta su candidatura para las elecciones municipales

El BNG de Ribeira presentó esta tarde la candidatura con la que se presentará a las elecciones municipales del 28 de mayo, formada por "un equipo renovado" de 21 personas. El candidato a la Alcaldía, Luís Pérez, destacó que la lista es fruto de la "escolla dos mellores, das persoas máis capacitadas e que mellor representan o noso concello, xa que está conformada por persoas de todas as parroquias, de todos os sectores económicos e dos movementos sociais máis destacados, como son a defensa da sanidade, as ANPAs ou o tecido social".

Pérez tendrá como número dos a Cruz Rivadulla (concelleira, profesora jubilada y voluntaria en Servizos Sociais), Veva Betanzos (autónoma y asesora de empresas), Antía Alberte (graduada en Ciencias Ambientales, máster en prevención de riesgos laborales e ilustradora), Xabier Vidal (diplomado en Relaciones Laborales y contable), José Sanmiguel (profesional sanitario y directivo de un ANPA), Rafael Pazos (trabalador de Portos), Carmen Lampón (maestra), Isabel Sampedro (trabajadora de la conserva), Áurea Santiago (autónoma comerciante), Alexandre Ríos (jefe de máquinas). La candidatura la completan Teresa Prol, Xana Ledo, Carlos Lixó, Iria Casais, Silvia Varela, Ezequiel Millet, Xosé A. Parada, Rosana Pérez, Marta Varela y Xosé A. Vázquez Cobas.

El candidato del BNG, Luís Pérez Barral, indicó que la formación nacionalista ten "un proxecto claro e un equipo extraordinario de persoas capaz de aproveitar as fortalezas desta vila". Barral subrayó que "se desde a oposición lograron sacar adiante propostas tan importantes como municipalizar o aparcadoiro do Centenario con tarifas reducidas, crear os estacionamentos disuasorios, formular a proposta alternativa da circunvalación para aliviar o tráfico urbano sen prexudicar á veciñanza, os bonos comercio, a nova biblioteca ou a residencia das Saíñas que non poderá facer o BNG desde o goberno ribeirense".

En el acto, los nacionalistas marcaron cuatro de los ejes de gobierno que sostienen su candidatura: La materialización del polígono industrial y apoyar el comercio y la hostelería local, su compromiso en reducir el tarifazo del saneamiento aplicado por el PP (según avanza) y la promoción de una Ribeira verde, la mejora en los cuidados a personas mayores y en la dependencia y conciliación laboral. Igualmente, el último eje anuncia consiste en "poñer ás parroquias no centro garantindo a prestación de servizos como auga, saneamento, internet de calidade ou promovendo a participación veciñal nos proxectos que se desenvolvan, facendo que todas as actuacións sexan amplamente respaldadas".

El acto arrancó con unas palabras de Amparo Cerecedo, candidata del BNG en A Pobra do Caramiñal, que aprovechó para afirmar que "Luís Pérez vai ser o mellor Alcalde, por ter a formación e a experiencia necesaria que, xunto co equipo que o acompaña, vai facer que o modelo de Concellos BNG chegue tamén a Ribeira, facendo desta localidade unha verdadeira Pontevedra, Allariz ou Carballo".

Asimismo, Rosana Pérez, diputada del BNG en el Parlamento gallego sostuvo que en las "eleccións municipais deste maio van saír máis concelleiros e concelleiras e máis gobernos do BNG", concluyó.