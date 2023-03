El BNG de Ribeira reclama al Ejecutivo local su implicación para que Corrubedo tenga médico a tiempo completo

El Bloque Nacionalista Galego sigue manteniendo su "apoio "incodincional" a los vecinos de la parroquia ribeirense de Corrubedo en su reiterada demanda para contar con un médico a tiempo completo en su consultorio periférico. Los ediles Luis Pérez y Cruz Rivadulla instaron esta mañana en la habitual concentración de los jueves, a que el Ejecutivo local se implique para resolver "o colapso e a precarización do sistema público de saúde en Corrubedo e tamén en Ribeira". Desde la formación frentista lamentan que el Gobierno ribeirense "estea desaparecido e calado" ante la falta de profesionales médicos en Corrubedo y Ribeira. "Está claro que mentiron cando dixeron que solucionarían a falta de médico porque o único que fixeron foi estar de brazos cruzados mentres a atención sanitaria se deteriora máis con cada día que pasa”. Los concejales nacionalistas indicaron que su modelo pasa por dotar a la Atención Primaria del personal sanitario suficiente, con profesional facultativo, de enfermería y de servicios. "Por iso o modelo do BNG recolle un plan para reter e captar profesionais, con condicións atractivas para as formadas aquí e para que retornen as que marcharon fora".

Igualmente, desde el BNG indicaron que también propone blindar por ley la financiación necesaria de la Atención Primaria para que reciba, al menos, el 25% del total de los recursos destinados a la Sanidad, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), "fronte ao actual 11,6% que sitúa a Galicia por debaixo da media", precisaron. “Desde o BNG propoñemos unha Atención Primaria que atenda ás necesidades da poboación, defendendo un sistema sanitario público e forte que nos iguale ante a enfermidade, porque non pode seguir quedando atrás no coidado da xente, precisamos unha sanidade pública libre de recortes e privatizacións, que lle achege á veciñanza a certeza, tranquilidade e a confianza de que van ser coidados como se merecen ante a enfermidade”, concluyó el portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Pérez Barral.