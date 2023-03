El BNG de Ribeira solicita baños adaptados para personas ostomizadas en edificios y equipamientos municipales

El Bloque Nacionalista Galego de Ribeira traslada la demanda de las personas ostomizadas para que haya baños adaptados en edificios públicos. Propone desarollar un programa para adaptar baños de manera progresiva en los edificios y equipamientos públicos de titularidad municipal y aprovechar las obras de reforma de la casa consistorial, así como las de construcción de la estación de autobuses y del auditorio para instalarlos de manera inmediata. Desde la formación frentista especifican que la ostomía es una intervención quirúrgica que produce "unha abertura entro o tracto urinario ou gastrointestinal e a pel coa finalidade de evacuar feces e ouriños que se recollen mediante unha bolsa abdominal".

El BNG añade que este tipo de intervenciones sirven para evitar la muerte de pacientes que tienen diferentes patologías como cáncer o enfermedades inflamatorias intestinales. Desde el partido nacionalista indican que los residuos se depositan en la bolsa abdominal a cualquier hora del día, por lo que a veces se hace preciso tener que vaciarla en el momento para evitar fugas. "Cómpre termos en conta que o estoma atópase á altura da cintura, polo que ter que baixarse até o retrete que está á altura dos xeonllos para baleirar a bolsa é unha tarefa tremendamente complexa", detalla su portavoz, Luis Pérez.

El Bloque ribeirense indica que ese vaciado de las bolsas en un baño no adaptado supone una dificultad añadida al carecer de espacio suficiente donde poder depositar los materiales para proceder al mismo, como bolsas, materiales higiénicos y de limpieza, entre otros. Por otro lado, al carecer de espacios de vaciado con enjuagadores de bolsa, se ven obligados a lavar las bolsas de ostomía en los lavabos provocando que este quede lleno de bacterias fecales. Los ediles Luis Pérez y Cruz Rivadulla consideran que este tipo de servicios "non son un capricho", sino que los consideran una "necesidade" para las personas que deben llevar una bolsa y, por tanto, sos servicios deberían existir tanto en espacios públicos como privados. Los concejales nacionalistas aseguran que con poca inversión se podrían adaptar baños en los edificios y equipamientos públicos para "contribuír a mellorar a vida das persoas ostomizadas, evitando que teñan que recluírse no seu domicilio por medo a non ter un espazo axeitado e hixénico no que poder cambiar ou baleirar a bolsa en caso de necesidade".