Una boirense reclamará daños y perjuicios por el accidente de su hija con un patinete en una plaza

Una vecina de Boiro, Verónica Álvarez Martín, anunció que reclamará a su Ayuntamiento por daños y perjuicios sufridos por su hija de 8 años en la tarde del pasado 16 de septiembre cuando estaba jugando con su patinete en la Praza de Galicia. Recuerda que su chiquilla se cayó al suelo cuando la rueda de su juguete se enganchó en el agujero de una rejilla de recogida de aguas pluviales que hay en la rampa de acceso que hay en el lateral derecho de dicha explanada, a la altura de una fuente. La progenitora denunciante indica que a consecuencia de ello, su niña sufrió la rotura y pérdida de un trozo de un diente del incisivo central.



Un par de días después, Verónica Álvarez presentó un escrito a través del registro general para comunicar lo ocurrido, precisando que al lugar había acudido la Policía Local boirense y que había elaborado un informe al respecto. En ese escrito, la madre solicitó que el Ayuntamiento se hiciera cargo del coste que suponía el arreglo de la boca de su hija, que ascendió a 210 euros. La junta de gobierno local en su sesión celebrada hace un mes resolvió concederle la ayuda por el referido importe a Verónica Álvarez para el tratamiento dental de su hija, tras tener en cuenta, entre otras cuestiones, el informe favorable de la trabajadora social y que contaba con el visto bueno del concejal delegado de Política Social y la fiscalización favorable del departamento municipal de Intervención, así como la justificación de la madre de la víctima al amparo de la ordenanza municipal reguladora de ayudas de emergencia social en concepto del citado tratamiento dental de la menor.



Álvarez Martín también indicó en su escrito que no era la primera vez que un niño se enganchaba en esa rejilla de alcantarilla, con la mala suerte de caer al suelo y provocarse heridas, que afortunadamente fueron leves hasta que su hija rompió un diente. Por ello, considera que para evitar que ese tipo de incidencias se repitan en el futuro “debería cambiarse la tipología u orientación de esa rejilla para que las ranuras no estén en la misma dirección de la rampa, sino que se pongan en horizontal y así se eviten riesgos y no se vuelvan a enganchar”.

La afectada indicó que lejos de solucionar el referido problema de esa u otra forma parecida, el Ayuntamiento boirense optó un par de semanas después de que se registrase la incidencia de su hija por colocar un letrero en el que se indica que quedan prohibidos los patines en esa rampa y, además, por pintar dos líneas amarillas antes y después de la referida rejilla, medidas que cree que no solucionan nada, pues los niños pequeños seguirán pasando por allí por mucho que se les diga y en cualquier descuido, aunque se quiera estar pendiente de ellos.