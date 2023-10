El boirense Sebastián Lago se consagra en el campeonato del mundo de culturismo celebrado en Eslovenia

El boirense Sebastián Lago Quintáns vivió esta semana una competición de vértigo en el IBFF Wolrd Championship celebrado en la ciudad eslovena de Koper, donde el fisicoculturista se alzó con el campeonato absoluto, el sénior para mayores de 40 años y el subcampeonato en su debut como profesional. Un hito importante, ya que semanas previas a la cita Lago admitía que “un top 6 ya estaría muy bien” en su primera experiencia en la Pro League, después conseguir la tarjeta como competidor profesional de la Federación IBFF de culturismo.



El deportista, natural del lugar de Moimenta, admitía a través de sus redes sociales no ser todavía “consciente de todo lo logrado”. No obstante, el barbanzano ya tiene en su haber varios campeonatos españoles y títulos amateur y es conocido en el municipio como el propietario de un popular establecimiento de suplementos deportivos. Tras el increíble logro alcanzado en Eslovenia, Lago quiso agradecer su triunfo a su preparador, Miguel Cerezo Nieto, y a su pareja, así como también tuvo unas palabras de cariño “para todo el pueblo de Boiro por la motivación que me dan continuamente” y para sus patrocinadores.