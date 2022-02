Boiro acogerá un torneo de fútbol base a beneficio de Fundación Aladina en mayo

Boiro dará cabida los días 28 y 29 de mayo a una nueva edición del Torneo Internacional Jealsa de Fútbol Base Concello de Boiro, con 60 equipos participantes en las categorías alevín y benjamín, y que se prevé que atraiga a 4.000 personas a la zona, y que provocará que los hoteles y otros alojamientos desde Padrón a Ribeira estén al completo esos días. Volverá a tener carácter solidario y sus beneficios, una vez restados los gastos de organización que rondarán los 30.000 euros, serán una vez más para la Fundación Aladina. Esta entidad de ayuda a niños con cáncer ya recibió 5.120 euros en 2019, además de otros 700 euros por la compra de camisetas de dicha fundación para que lucieran sus colaboradores.





La organización del torneo también le transfirió en los dos últimos años donativos por unos 3.000 euros pese a que no se disputó por la pandemia. De ellos, 2.066 procedieron de la venta ya hecha de rifas para sortear camisetas de equipos y lotes de conservas, mientras que 1.000 euros de la devolución de un anticipo del pago del viaje del Sevilla CF en 2020 y que no se llegó a realizar al suspenderse la competición. Y está a la espera de la devolución de unos 1.500 euros adelantados de los viajes del Real Zaragoza y Villarreal, que se destinarían a sufragar gastos de organización del torneo de este año. Este año vuelven los sorteos de camisetas y lotes de conservas, además de cenas en Horta do Obradoiro, Aldea Os Muiños y los hoteles Jopi y Neixón, además de un vale de 150 euros para gastar entre los negocios patrocinadores.





Está previsto que el torneo se dispute el último fin de semana de mayo en el campo de fútbol de Barraña, que está cerca del centro de la villa que las instalaciones de Vista Alegre, que sería la alternativa en caso de que coincidiera con la disputa esos mismos días por parte del primer equipo del Boiro de la fase de ascenso o de descenso en su feudo. Los beneficios de jugar en el primero de los escenarios pasarían por su situación estratégica para beneficiar a la hostelería local. Además, en previsión de que se mantengan las restricciones de aforo, el recinto deportivo de Barraña permite acceder el doble de público que el otro recinto, y que en caso contrario supondría medio millar de personas menos, lo que se resentiría en la venta de entradas y significaría unos 12.000 euros menos de ingresos, según el responsable del torneo, Julio Mariño.





Mariño destacó la importancia que tiene en la celebración de este torneo el apoyo del Ayuntamiento boirense, con la implicación de su alcalde, José Ramón Romero, así como de Marcos Fajardo, cuando era concejal de Deportes, y de su sucesora, Dores Torrado. Además, subrayó el apoyo de un centenar de empresas y autónomos entre los patrocinadores, entre los que sobresale Jealsa como el principal y que da nombre al torneo, así como Congalsa, Clínica Dental Gonzalo López, Combustibles Puebla, Ferdoba, Fripusa, Alicrusa y Ramón Franco-Conservas Ortiz. Además, cuenta con tres padrinos a falta de uno: Los futbolistas Adrián Armental (Atlético Saluqueño) y Joselu (Racing de Ferrol) y el cocinero Kike Piñeiro.





Entre las novedades de los clubes participantes confirmados para la presente edición respecto a los anteriores destacan el victoria de Guimaraes (Portugal), BB Rotterdam (Holanda), Leganés, Escuela de Fútbol de Arganda y AD Villa Rosa (Madrid), Parquesol (Valladolid) -referente del fútbol base de Castilla y León- y Real Zaragoza (Aragón). A ellos se sumarán otros que ya estuvieron en otras ediciones, como FC Porto y Benfica, Rayo Vallecano, Villarreal -pendiente de si coincide con la disputa de la Promises Liga en su ciudad deportiva-, Deportivo de A Coruña, Celta de Vigo, Santiago, Compostela, Racing de Ferrol, Escuela de Fútbol Portero 2000, Colegio Hogar (Vigo), Rápido de Bouzas, Escuela Deportiva Val Miñor de Nigrán, Calasanz, Montañeros, Oza Juvenil, así como otros de O Barbanza tales como la EFM Boiro -anfitrión y colaborador-, Cidade de Ribeira, Puebla, Crocha, Taragoña y Unión.