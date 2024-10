Boiro destina 106.000 euros de una subvención de la Xunta a mejorar la seguridad y viales de su polígono industrial

El Ayuntamiento de Boiro lleva a cabo las anunciadas actuaciones de mejora de la seguridad, con la instalación de cámaras de vigilancia, y de infraestructuras viarias en el o industrial de Espiñeira. Con tal motivo, el alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, visitaron esta mañana este recinto empresarial para supervisar su desarrollo de esos trabajos.

Respecto a las obras de mejora de los pavimentos en ejecución se centran en la una intervención en un vial de 680 metros de longitud que se iniciaron en el año 2023 y donde está proyectada la realización de un tramo de acera y la pavimentación de las existentes y que en la actualidad se encuentran sin ella "facendo que estas sexan máis estreitas e menos seguras para os usuarios do polígono industrial", señalaron fuentes municipales. Para poder acometer estas intervenciones, la Administración local recibió una subvención de la Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia por importe de 105.920 euros.



"Estanse revisando tamén os servizos para que as actuacións redunden na mellora da actividade empresarial e que chamen a que máis empresas conten con Boiro para comezar aquí a súa actividade empresarial”, declaró Ruiz. Tal y como ya se indicó, para la mejora de la seguridad se está acometiendo la instalación de cámaras de vigilancia que abarcan a todas las fábricas del parque empresarial.

“Con esta actuación imos a seguir mellorando a seguridade das empresas do polígono industrial co obxectivo de previr os roubos, o vandalismo ou danos nas propiedades, algo no que estamos a traballar dende o ano 2019”, indicó el primer edil. Desde el Ejecutivo boirense se señaló que, aunque se cuenta con un sistema de seguridad y vigilancia, lo que se pretende ahora es la sustitución de aquellas cámaras más antiguas y la colocación de otras nuevas en zonas determinadas de acceso o aparcamientos públicos.

El Gobierno local recuerda que el polígono industrial de Espiñeira inició su andadura en 1998 y en la actualidad suma más de 300.000 metros cuadrados de superficie, "co terreo industrial completamente esgotado e máis do 80% das parcelas xa ocupadas". También se refirió a que en los últimos años se instalaron en ese suelo empresarial grandes factorías, "polo que a afluencia diaria de persoas é cada vez maior. Isto, sumado ao tempo transcorrido, fai que as infraestruturas viarias precisen de melloras e tamén de aumentar as medidas de vixilancia para garantir a seguridade das empresas fronte aos posibles casos de vandalismo".