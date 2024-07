Boiro destina más de 110.000 euros en la rehabilitación de la capilla del Pazo de Goiáns

Las obras de rehabilitación de la capilla del Pazo de Goiáns que el Ayuntamiento boirense ejecuta con cofinanciación de la Diputación de A Coruña avanzan a buen ritmo. Así lo señalaron esta mañana su alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, en la visita que realizaron para supervisar esa intervención, que supone una inversión que asciende a casi 110.134 euros. Esos trabajos contemplan la consolidación de los restos que se conservan integramente, sin alterar su estética; la rehabilitación de su cubierta, de los muros y de las carpinterías, y la instalación de nueva iluminación. Deste el Gobierno local señalaron que la capilla se encontraba en un estado de deterioro avanzado con la cubierta caída “e un mal estado xeral”, precisaron.

“Con estas actuación seguimos avanzando na rehabilitación dos edificios auxiliares do Pazo de Goiáns, unha das nosas xoias arquitectónicas e xa emblema turístico do municipio”, afirmó el edil de Urbanismo e Obras. Además, desde el Ejecutivo local dieron a conocer que, junto a esas actuaciones en el pequeño templo, se están acometiendo las obras para la mejora ambiental en el Estuario del Río Coroño, que ascienden a un total de 204.024 euros e que “axudan a conectar o Pazo de Goiáns co núcleo urbano, mellorando a súa accesibilidade e dándolle un valor engadido á súa contorna natural”, señalan fuentes municipales.

“Avanzamos na rehabilitación integral da mellora do Pazo de Goiáns e da súa finca para chegar a rehabilitar todas as edificacións auxiliares”, declaró el primer edil. Desde el Ayuntamiento boirense también indicaron que para frenar el deterioro de las edificaciones se encargaron proyectos de rehabilitación “para darlle solución ao estado de ruína das edificacións e, para a execución dos proxectos, vaise concorrer a unha liña de axudas da Consellería de Infraestruturas, a través de préstamos sen intereses, para a rehabilitación de inmobles”.