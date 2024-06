Boiro forma en prevención de violencias machistas, sexuales y vinculadas al odio hacia el colectivo LGTBI en el ocio

El Ayuntamiento de Boiro llevó a cabo ayer una actividad formativa dirigida a personal de establecimientos hosteleros y agentes programadores en el marco del protocolo para al prevención de las violencias machistas, sexuales y vinciladas a actitudes hostiles contra personas del colectivo LGTBI en los espacios de ocio de la localidad, con la finalidad de crear una red de lugares seguros y libres de violencias en ese ámbito. En esa actividad participaron representantes del bar Fornos, Abadía de San Enrique, La Ubi, Furancho, Gin Lab, Gava y Castelao, así como programadores de ocio como Peñas Boiro Asociación Cultural, Turbina, DJ Matrek y Bacanito Fest, "todos eles comprometidos coa campaña de violencia cero no ocio", según indicaron fuentes municipales.

Con dicho protocolo se pretende "dar a coñecer as violencias machistas, sexuais e LGTBIfóbicas que existen co obxectivo de aprender a identificalas e previlas. O documento recolle unha explicación dos tipos de violencia, as formas nas que se manifesta e tamén as pautas para a súa detección e como actuar en cada caso, ofrecendo un recurso formativo para locais de hostalaría, asociacións ou entidades para crear unha rede de espazos seguros", señalaron desde la Administración local boirense. Además, señaló que también realizará campañas de difusión e información que estarán orientadas especialmente a los jóvenes, "facendo que a detección e prevención das violencias vaia máis alá dos profesionais e implique a colectivos, entidades e empresas", subrayó.