Boiro investiga las quejas de víctimas de violencia machista por trato vejatorio

Después hacerse pública la denuncia de un grupo de mujeres víctimas de violencia de género por el trato vejatorio que habían recibido por parte del propio Concello de Boiro y de algunos de sus trabajadores, y tras ser abordado ese asunto a través de una moción de urgencia de ICBoiro en el pleno de este jueves, esa Administración local indicó que ya se abrieron los procesos de investigación interna necesarios para aclarar los hechos y proceder a incoar los expedientes precisos a fin de esclarecer las situaciones denunciadas. Desde el Ejecutivo local calificaron en un comunicado, al igual que ya hizo en la referida sesión ordinaria de la corporación municipal, de “graves” las acusaciones y denuncias formuladas en ese pleno, y reclamaron prudencia a la hora de abordar este asunto tan delicado, y se comprometieron a informar cuando cuenten con más datos exactos en base al resultado de las pesquisas que se llevan a cabo.

De todos modos, el alcalde manifestó en su intervención que, como ya había avanzado la concejala de Igualdade, Dores Torrado, el trasfondo de dicha situación es la “gran dependencia” de las integrantes del grupo de apoyo y autocuidado de víctimas de violencia de género y de abusos sexuales en la infancia. , José Ramón Romero manifestó que desde que se constituyó ese grupo todo iba bien, pero a partir de mediados de diciembre en que se supo que a finales de mes remataba el contrato de esa trabajadora “para elas foi como se lles botasen un caldeiro de auga fría”, precisó. Agregó que el día 16 de ese mes, y siendo conocedores de esa problemática y la tensión, él y la edila de Igualdade se personaron en la reunión que tenían esas mujeres en el centro social y les dijeron que pese a que no iba a seguir la técnica de Igualdade, el servicio iba a ser atendido por una profesional del CIM.

Romero indicó que a última hora del 5 de enero se registró el escrito que esas mujeres afectadas remitieron a la Alcaldía, y que transcurridos los días festivos, se reunió el 9 de enero con los ediles Dores Torrado y Raúl Treus para buscar una solución, y que sabiendo que dos días después ellas tenían reunión en el centro social fueron hasta allí él, Torrado y la profesional del CIM, pero precisó que no sabían que acudiría la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, de la que dijo que les pidió perdón por no avisar de su visita. El alcalde agregó que hubo quienes les increparon y que incluso él llegó a decir que se marchaba, pero se quedaron los tres a la reunión, en la que aseguró que se confirmó la “gran dependencia” que tenían de la técnica de Igualdade”, y que López Abella llegó a decir que “poría ela os cartos para contratar a esa persoa”, pero Romero indicó que su respuesta fue que ellos no contrataría a nadie a dedo.

Programa comarcal

El alcalde boirense indicó que días después habló con la secretaria xeral de Igualdade para, teniendo en cuenta que el mayor número de usuarias del CIM de Boiro es de Rianxo, le propuso crear un programa comarcal y le respondió que iban a sacar unas ayudas, aunque al interesarse nuevamente Romero por ese asunto le dijo que serían de ámbito de toda Galicia. Por último, el mandatario local dijo que el día 24 recibió un escrito de esas mujeres en situación de vulnerabilidad en el que renunciaban a los servicios del CIM boirense.

La moción de urgencia se pudo debatir gracias a los 10 votos favorables de ICBoiro, PP y BNG. Tras suspenderse el pleno casi once minutos para leer la moción, acompañada del escrito que las mujeres le dirigieron al alcalde, su ponente, Antonio García, solicitó el cese inmediato de la persona que maltrató con sus hechos, comentarios y amenazas a este grupo de mujeres, así como el de la concejala de Igualdade, Dores Torrado. También pidió restituir el funcionamiento del CIM como antes de la integración de la nueva profesional, la contratación de un psicólogo infantil que cesó, la concesión de un espacio seguro para dicha agrupación en el que pueda celebrar sus reuniones y talleres, así como que aparezca el sello del CIM y sea custodiado por su directora, y mostrar el apoyo de la corporación municipal a este grupo de mujeres “tan maltratadas polo Goberno de Boiro”.

El secretario advirtió de alguna circunstancia en los acuerdos propuestos, como que la competencia del cese de la profesional no es competencia del pleno, sino de la junta de gobierno local que le adjudicó ese contrato; y que el cese de la edila debe entenderse como una reprobación, entre otras cuestiones, y dijo que si se le requiere un informe sobre todo ello va a precisar mucho tiempo. Para evitar problemas, el portavoz del PP, Fernando García, planteó que en los 5 primeros puntos de la moción se incluyese el encabezado “instar al alcalde a”, pero el regidor se negó al no presentarse a tiempo. ICB, PP y BNG aprobaron la propuesta tal y como se presentó, pese al voto en contra de PSOE, Boiro Novo y edil no adscrito.

"Unha profesional sen tacha"

La edila de Igualdade cree una irresponsablidad la presentación de la moción, pues señaló que antes de presentarla y posicionarse de un lado, el portavoz de ICBoiro debió contrastar, al menos con las personas aludidas en el escrito. La concejala dijo que la técnica de Igualdade era politóloga, aunque tenía la referida especialidad, pero que no era ni psicóloga, ni trabajadora o educadora social, mientras que defendió a la trabajadora a la que se acusa de trato vejatorio, indicando que es “unha profesional sen tacha” y que se trata de una especialista de más de 20 años de experiencia como psicóloga y especialista en el ámbito de la violencia machista y en juzgados especializados en violencia de género, y que está dando formación a cuerpos de seguridad a nivel autonómico. Y dijo que el escrito de quejas dirigido al alcalde y a la secretaria xeral de Igualdade, está firmado por mujeres que no fueron atendidas por la profesional denunciada.

Raquel Suárez, portavoz del BNG, defendió a la técnica de Igualdade por haber pasado un proceso selectivo y que el contrato de 4 meses se le pudo prorrogar hasta 6, mientras que de la otra trabajadora se desconocía como entró en el Concello, pero que “casualmente, se metemos o seu nome nun buscador, o que sae e membro de Compostela Aberta”.Torrado dijo que se la contrató conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, a lo que el BNG replicó que la decisión para contratarla fue únicamente de dicha edila.