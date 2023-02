Boiro logra reducir la temporalidad del personal laboral municipal con la estabilización del 111 empleos

El Ayuntamiento boirense está llevando a cabo el proceso de estabilización del empleo de 111 trabajadores municipales. Así lo dieron a conocer a última hora de esta mañana el alcalde, José Ramón Romero, la concejala de Persoal, María Outeiral, y el presidente del comité de empresa, Cesar Tarela, quienes explicaron en detalle dicho proceso que permite reducir la temporalidad del empleo. “Cando entramos no Goberno en 2019 atopámonos cunha alta porcentaxe de emprego temporal, que ronda o 90%, polo que a nosa prioridade en materia de persoal é reducir esa cifra e lograr melloras en canto ao emprego”, declaró el primer edil. Añadió que el trabajo conjunto de estos años entre el Ejecutivo local, el comité de empresa y el departamento de Persoal ha provocado que en la actualidad se encuentren en marcha 53 procesos selectivos para la estabilización de 111 plazas. “Estamos moi satisfeitos co traballo realizado e co esforzo que se realizou, tanto por parte do comité como por parte do departamento de persoal para sacar adiante estes procesos selectivos para a estabilización de emprego e seguiremos traballando da man para elaborar agora unha Relación de Postos de Traballo (RPT" que responda ás necesidades actuais do Concello”, afirmó Romero.

“O borrador da RPT coa que contaba o Concello de Boiro non se axustaba ás necesidades reais do traballo polo que, da man do comité de empresa, decidimos traballar paralelamente cunha prioridade na estabilización para a redución da temporalidade”, reconoció Outeiralm quien precisó que en este momento están pendientes de ser publicadas las listas de personas admitidas en los distintos procesos selectivos para la realización de las pruebas y rematarel proceso de estabilización. Desde el equipo de gobierno se indicó también que se trabajó de la mano del comité de empresa para alcanzar mejoras en el ámbito laboral de los trabajadores municipales. “Realizamos ata catro asembleas xerais e dúas mesas xerais de negociación para lograr un acordo nas liñas de traballo a seguir e convocar o proceso de estabilización”, afirmaron dende el referido órgano de representación de los empleados del Concello, que agregaron que se negociaron las bases generales y específicas de 53 procesos selectivos y se creó por parte de dicho comité una oficina de asistencia para ayudar a todo el personal a presentar la documentación y que nadie quedase fuera del proceso.