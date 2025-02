Boiro y A Pobra destinan la totalidad del POS+2025 a gasto corriente y Ribeira y Rianxo entre el 62% y 75%

Una de las principales novedades que contempló para este año la Diputación de A Coruña en la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal-Plan Único dos Concellos (POS+2025) fue la posibilidad de que la totalidad de la ayuda otorgada por dicha institución a las administraciones locales pudiera destinarse a la financiación de gasto corriente.



Así, dos de los cuatro ayuntamientos que conforman la comarca barbanzana, como son Boiro y A Pobra, se lo tomaron al pie de la letra y consignan el 100% de esos fondos al pago de los costes por la prestación de servicios municipales básicos, mientras que los otros dos, Ribeira y Rianxo, lo hacen en un porcentaje inferior, concretamente algo má del 62% y cerca del 75%,.es decir que todavía el importe que le destinan a esa finalidad es muy superior a la parte de dicho plan que destinan a inversiones, que hasta ahora era lo habitual.



Desde el Gobierno municipal de Ribeira, integrado por BNG, PBBI y PSOE, no han desvelado oficialmente cual es su propuesta, pese a que para esta tarde están convocadas las comisiones informativas previas a la celebración del pleno, que con carácter extraordinario está previsto que tenga lugar este jueves, a partir de las ocho de la tarde. Pese a ello, fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, se ha podido saber que se prevé destinar a gasto corriente una cantidad que ronda los 800.000 euros del montante total de 1.282.689 euros que la institución provincial le otorgó dentro del POS+2025, siendo los principales destinos los servicios de alumbrado público y limpieza viaria -barrido de calles-, pero no la recogida de basura ni la gestión ni tratamiento de la misma.

2.926.108 euros de un total de 3.595.679 euros será la cantidad que los cuatro ayuntamientos barbanzanos consignarán del plan más importante de la Diputación para financiar servicios municipales



Mientras tanto, el resto de la asignación de la Diputación coruñesa, de 485.635 euros, está previsto que se destine a obras, dentro de las que se contempla una actuación en las instalaciones del campo de fútbol de A Guía, en Carreira, en el que la grada necesita más que un lavado de cara; una obra de saneamiento en la parroquia de Olveira, la renovación de una red de abastecimiento de agua en Palmeira y la pavimentación de una calle en el casco urbano de Ribeira, en la que todo apunta que la elegida será la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, que está siendo objeto de sucesivos bacheos, y en la que son más que visibles la grietas o fragmentaciones abiertas en el asfalto de dicho céntrico vial.



Complementario

Igualmente, para su inclusión de en el Plan Complementario, que se calcula que ascenderá a 413.000 euros, el Ejecutivo local propondrá una actuación solicitada por el PBBI y que se refiere a la renovación integral del parque infantil de Aguiño -acaba de ser objeto de una actuación de sustitución de la valla perimetral- con una inversión de 120.000 euros; la pavimentación de un tramo de la Avenida Buenos Aires en Corrubedo, y la renovación de la traída de agua en una zona de la parroquia de Castiñeiras.



El pleno de la corporación municipal de Rianxo aprobó este jueves la participación del Ayuntamiento en el POS+2025, en el que percibirá 692.582 euros, y del que 518.647 euros, es decir, el 74,88%, se destinará a financiar gasto corriente, principalmente el derivado de la prestación del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y punto limpio, pero también el refuerzo del plan de mantenimiento de las pistas de titularidad municipal.

Rianxo pavimentará un vial entre los lugares de O Burato y Fachán y varios ramales, y dotará de mobiliario de biblioteca al Pazo de Martelo



En cuanto a inversiones, la propuesta a remitir a la institución provincial, una de ellas, por 102.953 euros, contempla la segunda fase de la mejora y mantenimiento del firme de un tramo de medio kilómetro del vial municipal entre O Burato y Fachán (Taragoña), junto a otros 130 metros de ramales y 800 metros de recogida de pluviales, que discurre prácticamente paralela a la carretera provincial DP-7203, entre el cruce con la AC-305, a la altura de Autocares Muiños y la rotonda de la Autovía do Barbanza en Te, y que continúa hasta el casco urbano rianxeiro. Otra inversión es para el suministro de mobiliario para el uso como biblioteca del Pazo do Martelo, por 70.982 euros. Igualmente, la propuesta aprobada incluye para su inclusión en el POS+ Complementario -el Gobierno local dijo que aún desconoce el importe que la Diputación de A Coruña le otorgará al Ayuntamiento, de la obra de ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en los lugares de Meiquiz y Or, en Leiro, por 208.785 euros.



Evitar plazos y requisitos

Por su parte, a comienzos de la semana pasada, la corporación municipal de Boiro dio luz verde, con 10 votos a favor de los concejales de PSOE y Boiro Novo y 7 abstenciones de PP y BNG, la participación en el POS+2025 con 1.065.477 euros, que se destinarán en su totalidad a financiar gasto corriente. El Ejecutivo local sostuvo que luego acometerá con fondos propios obras sin restricciones de plazos y requisitos fijados por la Diputación. Y decidió incluir en el Plan Complementario la red de saneamiento y EDAR en Cures -con una planta de tratamiento autónoma para minorar los costes de mantenimiento y consumo respecto al que supone enviar las aguas residuales a la depuradora de Cabo de Cruz, una actuación presupuestada en 665.208 euros, y que se anunció que dará servicio básico a los núcleos de Cures, Carboeiro, Amean y Aldea Grande.

Boiro decidió incluir la instalación de red de saneamiento y EDAR de Cures, por importe de 665.208 euros, en el Plan Complementario



El equipo de gobierno de A Pobra logró sacar adelante el pasado jueves su propuesta para destinar a gasto corriente la totalidad de los 544.930 euros que le correspondieron en la primera aportación del POS+2025 que le otorgó la Diputación coruñesa. Lo logró pese a las abstenciones de dos de las concejalas que lo integran, concretamente las del BNG, junto con las de los seis ediles del PP. La portavoz nacionalista, Amparo Cerecedo, justificó su postura en que dicho plan surgió para financiar obras y servicios “e ten que manter esa finalidade”. La concejala del PSOE, Patricia Lojo, argumentó que van a hacer obras y servicios pero “dunha maneira diferente”.



Y dentro del POS+ Adicional 3/2025, se contemplan otras cantidades aportadas por la institución provincial para devolución de préstamos o gasto corriente, como los 229.735 euros que Ribeira destinará a amortizar préstamos concedidos por la propia Diputación, y los otros cuentan con 124.045 (Rianxo), 97.599 (A Pobra) y 190.832 (Boiro).

Ribeira verá renovado su parque infantil de Aguiño dentro de su planificación para el POS+2025 | Chechu Río

El pavimento de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista está muy deteriorado y la Administración local ribeirense proyecta ru renovación I Chechu Río

El Ayuntamiento de Rianxo proyecta acometer con cargo al POS+2025 la mejora de la pavimentación del vial de O Burato a Fachán | Chechu Río