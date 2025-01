Boiro prevé destinar 42.350 euros a la compra de una vivienda modular para alojamiento de emergencia

La corporación municipal boirense aprobó ayer en un pleno extraordinario fijado para las nueve de la mañana, con los votos favorales de los 9 concejales del PSOE, dos del BNG y uno de Boiro Novo y la abstención de los cinco ediles del PP, la participación del Ayuntamiento en el POS+ Adicional 2025 para gastos sociales extraordinarios por importe de 111.381 euros. La propuesta del Ejecutivo local, que defendió el concejal de Servizos Sociais, Raúl Treus, y que recibió luz verde, contempla destinar 42.350 euros a la adquisición de una vivienda modular para alojamiento de emergencia, 17.600 euros para la compra de mobiliario para la vivienda que se está rehabilitando para casos de emergencia socia.

De igual modo, se destinarán 18.000 euros para refuerzo de personal tecnico, 10.000 euros para ampliar la partida de emergencia social, 12.158 euros para ayudas de respiro y conciliación familiar, y 1.200 euros para renovar equipos informáticos en el área de Servizos Sociais. También se destinará una partida de 10.000 euros para la adquisición de ayudas técnicas, en concreto, cuatro camas articuladas, tres grúas para movilización de personas dependientes e dúas táblas de transferencia para ampliar el banco de préstamo municipal a familias usuarias del SAF con dependientes a su cargo.

El pleno había arrancado con la intervención de la concejala del BNG Patricia Silva por una cuiestión de orden: "a ver se pode ser que estes plenos extraordinario convocados deste xeito poden ter un pouco máis de conciliación para as persoas que traballamos e non temos dedicación exclusiva, pois para nós é un trastorno moi importante". El alcalde, Josçé Ramón Romero, le replicó que la convocatoria de los plenos es competencia del alcalde "e estamos nunha época moi complicada polas vacacións dos traballadores e temos que sacar documentación para adiante". Además, el primer edil añadió que "vostedes cobran por vir aquí" y anunció que "seguiremos así".

Reproche

El portavoz de Boironovo, Xurxo Triñanes, suscribió las palabras de su compañera de oposición "pois é unha cuestión dun pouquiño de vontade, pero non paga a pena perder demasiado tempo con isto". Entrando en materia sobre el único asunto del orden del día de dicha sesión, el edil de BN le reprochó al Gobierno local que nadie les consultó su opinión ni propuestas para este apartado, aunque precisó que "poderiamos coincidir con moitas cousas e noutras houberamos repartido os cartos de forma distinta".

De todo modos, señaló que, por coherencia, "sempre defendem,os, incluso cando gobernaba o PP, que os plans de obras e serviozos non os imos votar en contra". En este sentido, afirmó que "os cartos que veñasn para Boiro, están aquí e mellor que noutro sitio, a pesar de que ao mellor non compartamos o 100% de como se gastan. Hai partidas que botramos en falta, pero entendo que os cartos dan para o que dan e que hai que escoller. Espero que non se teñan no olvido". Por último, indiocó que echbaba en falta que lleven el presupuesto, "que xa tiña que ter vido o mes pasado".

Cubrir necesidades

Por su parte, la nacionalista Raquel Suárez, sostuvo que desde su partido consideran que este POS+ Social es importante para cubrir las necesidades en esa área, y que en cuanto a la distribución de el dinero concedido "confiamos no criterio dos traballadores do departamento, que son os que priorizan as necesidaes e imos votar a favor, como también anunió Boironovo.

El portavoz del grupo municipal del PP, Fernando García Diéguez an unció la abstención de su grupo debido a que el acuerdo plenario que se iba a votar no se ajusta a los documentos que les facilitaron y que hay un error advertido en la comisión informativa correspondiente que no se ha corregido "e volve coa mesma. También dijo que se trata de una propuesta del POS+ Adicional del Gobierno boirense y que, aunque no están en contra de ella, se iban a abtener tanto por el argumento ya indicado, así como por no haberles consultado.