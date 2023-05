Boiro recibe 136.534 euros de fondos Next Generation para actuaciones para embellecer su litoral

Boiro recibe 136.534 euros de fondos Next Generation para actuaciones para el embellecimiento de su litoral. El Ayuntamiento boirense comunicó que acaba de recibir la confirmación de la Axencia Galega de Turismo de una subvención por ese importe y que consta de tres líneas de ayudas, para actuaciones de embellecimiento de su litoral, y que fueron convocadas en el marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por fondos Next Generation UE.

Una de ellas esas líneas de ayudas se refiere a la transición verde ecológica para rehabilitar el patrimonio de espacios singulares, cuya cuantía asciende a 80.000 euros, que se destinará a la recuperación de los jardines del Pazo de Goiáns. La segunda se refiere a la transición digital de los recursos con potencial turístico, al que se presentó un proyecto para el desarrollo de códigos QR en recursos turísticos, para lo que se recibió una ayuda de 6.534 euros.

Y la última de esas ayudas se enmarca en la transición accesible e inclusiva para un turismo más competitivo. La propuesta presentada, que cuenta con una aportación económica de 50.000 euros será para la mejora de caminos existentes en el parque de A Cachada para favorecer la accesibilidad al recurso turístico.