Boiro rendirá el próximo domingo un homenaje póstumo al Padre Joseba, al que dedicará una calle

Boiro rendirá el próximo domingo un homenaje póstumo a José Beobide Arburua, conocido popularmente como Padre Joseba, que falleció el 15 de agosto en Bilbao y que acumuló 24 años de capellán de la flota bacaladera en los puertos de Saint Pierre et Miquelon y San John (Terranova), donde recalaron y recibieron su apoyo y atenciones numerosos marineros boirenses, junto al resto de gallegos y vascos. Los actos programados empezarán a las 11.30 con la recepción en la iglesia parroquial de Lampón, a las doce se oficiará un funeral por el Padre Joseba y a su conclusión la comitiva se desplazará al puerto de Escarabote, donde se descubrirá una placa conmemorativa con su nombre en una calle. Para rematar, habrá una comida en el restaurante Chicolino, en Exipto.



Se trata de un acto impulsado por José Manuel Muñiz Río, presidente de la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape); José Manuel Maceiras Chouza, patrón de pesca de altura jubilado; el párroco Marcelino Sánchez Somoza, y Manuel Agrelo Blanco, contramaestre jubilado, en nombre de un grupo de vecinos de Escarabote, que le solicitaron al Ayuntamiento boirense la realización de un reconocimiento público a esa persona, dedicándole una calle, algo que se acordó el pasado mes de abril por el pleno de la corporación municipal. Todos los que deseen participar en la comida de confraternidad organizada por los vecinos promotores deben inscribirse pagando 40 euros en la cuenta ES46 3070 0047 9162 9513 8322 (José Fajardo SL), indicando en el concepto “Comida 26 novembro (y nombre del comensal)”. Para mayor información, los interesados pueden contactar con Marcelino Sánchez llamando al teléfono 619 737 421.



Entre los méritos que destacan del Padre Joseba sobresale, junto a su labor pastoral y solidaria, “o seu firme compromiso coas reivindicacións dos mariñeiros en Terranova e a defensa da súa dignidade como persoas e traballadores no tempo que permaneceu embarcado (1966-1974)”. En concreto, señalaron su firme defensa ante los armadores para la mejora “das infrahumanas condicións laborais que soportaban”, lo que le supuso la prohibición de embarcarse durante 1968. Igualmente, subrayaron su contribución a la modernización de los estándares de vida de los trabajadores de la flota de gran altura y, por lo tanto, de los cientos de marineros de Boiro en las aguas de Terranova, y los lazos emocionales que tejió con la cultura y lengua gallegas a partir de sus antepasados familiares y sus relaciones con los marineros gallegos en Terranova, y el afecto y reconocimiento dispensado por la colectividad marinera de Escarabote, en particular, y de Boiro, en general, por su labor al frente del Apostolado do Mar.