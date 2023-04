Os Bugis registra un gran éxito en su concierto en la Pascua de Corrubedo para celebrar su 10º aniversario

La explanada portuaria de Corrubedo estuvo abarrotada con motivo del concierto de dos horas de duración que ofreció el grupo local Os Bugis con motivo de su décimo aniversario, dentro de la programación de la fiesta de Pascua, en la que también se contó con la actuación de la banda ribeirense Amores de Barra y un pinchadiscos. Fue el más numeroso de toda la gira, pues más de medio millar de personas siguieron las evoluciones sobre el escenario de Martín Silva, Abdón Santos y Martín Basoco a base de rumbas, cumbias, merengues, rock y otros estilos de los grandes éxitos de bandas nacionales e internacionales adaptados al mundo de Os Bugis. Posiblemente haya influido el hecho de que Os Bugis se gestó en esta parroquia ribeirense y cada vez que actúan en ella la afluencia es muy numerosa.



Fueron dos horas intensas de actuación, en las que la música no dejó de sonar ni un sólo instante, ni tan siquiera para tomar aire. En la despedida no faltó la habitual “Dolores se llamaba Lola” de Los Suaves, y un mix con temas de Barricada y Heredeiros da Crus. Estaba previsto que el fin de gira hubiera sifo este pasado sábado en el bar Oasis, en la Praza de España de Ribeira, pero como viene siendo habitual desde el pasado mes de octubre no dejan de lloverles peticiones para que ofrezcan conciertos, sin necesidad de que llamen ellos. Así, habrá lo que se podría llamr “bonus tracks” en cuanto a conciertos, pues ya ha cerrado una actuación para el día 21 de este mes en el pub Puzzle, de Boiro, una localidad en la que suelen actuar bastante, y hay una nueva solicitud para que el fin de gira definitivo tenga lugar en la capital barbanzana, en fecha aún por determinar.

Tras el parón del verano con Os Bugis, ya que los tres núsicos tienen que atender otros compromisos, como es el caso de Martín Silva con la orquesta Platinum, que recorrerá con el trailer buena parte de la geografía del noroeste peninsular durante el periodo estival, el grupo surgido en corrubedo cuando Adbón Santos coincidió con ambos Martín en La Yegua Gris y en Rockfamidas -que han quedado en el olvido-, regresarán con nuevas actuaciones y con la energía de siempre.